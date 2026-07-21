Zvezda tamo gde nije bila od 1991: Istorija obavezuje, ali okolnosti su danas drugačije

Tri i po decenije kasnije, Crvena zvezda će ponovo igrati u Severnoj Irskoj, ali protiv Larna, 136-godišnjaka koji je tek nedavno počeo da osvaja titule. I odlično mu ide, jer je u prethodne četiri sezone tri puta bio prvak države. Uspeo je ovaj klub pre dve godine i da postane prvi iz svoje zemlje koji se domogao grupne faze nekog UEFA takmičenja.

Igrao je Larn u Ligi konferencije i sve do poslednjeg kola bio poslastica za rivale (Molde, Šamrok, Sankt Galen, Olimpija Ljubljana, Dinamo Minsk), da bi na oproštaju, kao domaćin, konačno savladao Gent sa 1:0.

Taj rezultat poziva na oprez u Crvenoj zvezdi, ali daleko od toga da su Dejan Stanković i njegovi izabranici na put pošli sa zebnjom. Dok je Crvena zvezda na konto ranijih rezultata u Evropi preskočila prvo kvalifikaciono kolo, Severnoirci su imali određenih problema protiv Tre Fjorija iz San Marina.

Razlika u kvalitetu između Larna i crveno-belih je jasno uočljiva u korist srpskog šampionа, ali moraće Stankovićevi fudbaleri ulogu favorita da opravdaju na terenu, što je Zvezdin trener i sam apostrofirao uoči utakmice.

"Kvalitet je na našoj strani. Moramo odgovoriti lično, direktna igra – ili on ili ja. Auti, prekidi, duge lopte, duel igra… To je ključ. Što se tiče samog kvaliteta, on je našoj strani, nedvosmisleno to kažem", rekao je Dejan Stanković novinarima pred poletanje za Belfsat, gde su crveno-beli prenoćili i tek danas će stići u Larn, pravo na stadion Inver Park.

21.00: (16.0) Larn (7.50) Crvena zvezda (1.17)

Tek je start sezone, druga takmičarska utakmica posle sigurnog izdanja protiv neubedljive Mačve na otvaranju Mozzart Bet Superlige (5:0) i zato je prerano od Crvene zvezde očekivati lepršavi igru i uživanje u potezima, protoku lopte i driblinzima kao što je to bilo 1991.

Ovakve utakmice se ne igraju, nego pobeđuju. Manje je bitno kojim rezultatom od toga da se prođe i usput niko ne povredi. Rade Krunić je već van stroja zbog problema sa kolenom, pa je ostao u Beogradu. Nije u pitanju teža povreda, ali ne žele u stručnom štabu da rizikuju i izgube ga na duži period, kao kada je prošle sezone sjajni vezista igrao pod injekcijama na Kipru protiv Pafosa. Zbog veštačke trave u Larnu, plastične kako ju je Stanković nazvao, pitanje je i da li ćemo na terenu gledati Arnautovića i Kataija.

Na pomenutom prošlom gostovanju Crvene zvezde u Severnoj Irskoj kapiten tima bio je Ilija Najdoski. Pouzdani štoper se u razgovoru za Mozzart Sport prisetio susreta sa Portadaunom.

"Irci vole fudbal i svoje klubove, bio je pun stadion, lepa atmosfera. Sećam se da su imali skroz drugačiji stil od našeg, pravi ostrvski, na duge lopte. Ne treba potcenjivati nikoga, treba profesionalno odraditi utakmicu i maksimalno ozbiljno joj pristupiti. Tako smo i mi odigrali iako smo u Beogradu pobedili sa 4:0. Sada je prva utakmica tamo pa treba napraviti što bolji rezultat za revanš, jer onda i trener ima slobodu da kombinuje tim", istakao je čuveni defanzivac.

Nekadašnji šampion Evrope sa crveno-belima sada je angažovan je kao skaut kluba.

"Gledao sam pripremne utakmice, kao i protiv Mačve, pratio sam prelazni rok, dobra pojačanja su dovedena. Dobra je stvar i povratak Bukarija, poznaje klub, ne treba mu adaptacija i mislim da će biti pun pogodak. Ne treba da ga čekaju mesec dana, što je bitno. Uz malo sreće na žrebu i da ne bude povreda, pa da se Crvena zvezda vrati tamo gde joj je mesto - u Ligu šampiona", priželjkuje Ilija Najdoski.

Prva prepreka na tom putu je severnoirski Larn. Potom pobednik duela Hapoel Ber Ševa - Vikingur, a onda još jedan rival.

"Ušati" pehar namenjen kontinentalnom prvaku je odavno u vitrinama stadiona Rajko Mitić, u međuvremenu je Crvena zvezda izgubila korak sa najboljima u Evropi, ali istorija je obavezuje da ovakve utakmice rešava rutinski i održava kontinuitet nastupa u grupnim fazama UEFA takmičenja.