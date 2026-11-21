Naime, predsednik Ertugrul Dogan namerava da u januaru nastavi transfer ofanzivu, a osim Brazilca Rišarlisona, na meti Trabzona je i Salahov bivši klupski kolega iz Liverpula, Virdžil van Dajk. I po informacijama iz Turske, Salah je i te kako uključen u ceo proces, a dobra stvar je što Holanđaninu ugovor ističe na kraju sezone.

17.00: (4,80) Kodžaeli (4,00) Fenerbahče (1,63)

Pojedini turski mediji prenose da je Salah navodno savetovao Holanđanina da se ne premišlja previše i napravi "pravi izbor".

"Ne razmišljaj o Istanbulu ili Saudijskoj Arabiji, dođi u Trabzon. To je bila jedna od najboljih odluka koje sam doneo. Mir i sreća su ovde", navodno je poručio Salah štoperu Liverpula.

U međuvremenu, ne jednoj od televizija gostovao je predsednik Trabzona Dogan, koji je objasnio zašto je želeo da dovede takvu zvezdu kao što je Salah. Od tada, Trabzon je u centru pažnje i trenutno je na drugom mestu sa tri boda manje od šampionskog tima Galatasaraja.

"Marketinške strategije su od krucijalnog značaja. Niko ne bi smeo da sumnja da smo u stanju da dostižemo visoke cifre transfera. Galatasaraj dovodi značajne igrače, Bešiktaš i Fenerbahče isto. Trabzon je doveo Salaha. U Engleskoj, ljudi me pitaju kako smo uspeli da dovedemo Salaha i da se naši mečevi prenose u 50 zemalja. Pa zar te stvari ne doprinose opštem uspehu?", upitao se Dogan.

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Koliko je dolazak egipatske zvezde imao uticaja na sve u gradu, izlišno je govoriti. Salah je sada zaštitni znak grada, od letos je naglo poraslo interesovanje turista za grad i regiju, a u Trabzonu žele da tako bude i ubuduće, te planiraju nova pojačanja.

"Osimenov transfer u Tursku je bio veoma važan, čestitali smo mu na tome. Stigao je i Vlahović u Bešiktaš, Fenerbahče takođe ima velike zvezde. Salahov dolazak u Trabzon je dao veliki doprinos energiji grada i turističkoj ponudi. Što veću pitu napravimo, mnogo više će biti zaintersovanih da je pojedu! Problem ovde je ekonomija, a rešenje je u komunikaciji", ubeđen je Dogan.

Time je predsednik Trabzona rekao da klubovi u Turskoj zajedno pokušavaju da reše problem. Povećavajući atraktivnost takmičenja, pomažu jedni drugima, a samim tim i napretku fudbala i na kraju, ekonomije. Dogan je dodao da Salah nije bio samo dodatak timu, već ozbiljno osmišljen projekat koji je pažnju sveta usmerio na ceo grad.

Otuda, prvi čovek Trabzona, pozvao je kolege iz turskih klubova da nastave da sarađuju rekavši da je to bolje nego da energiju troše na isprazno, negativno rivalstvo.

"Kada jedan klub dovede globalnu zvezdu, svi imaju dobiti, a najviše ekonomija zemlje", zaključio je predsednik Trabzona.

TURSKA, 12. KOLO

Subota

Genčlerbirligi - Gazijantep u toku

14.00: (1,82) Amed (3,70) Rize (3,90)

14.00: (1,17) Galatasaraj (6,75) Samsun (14,0)

17.00: (4,80) Kodžaeli (4,00) Fenerbahče (1,63)

Nedelja

11.30: (2,85) Erzurum (3,35) Gectepe (2,40)

14.00: (1,97) Kasimpaša (3,50) Alanja (3,60)

14.00: (5,10) Konja (4,00) Bešiktaš (1,60)

17.00: (1,12) Trabzon (7,75) Ejup (18,0)

Ponedeljak

18.00: (1,85) Bašakšehir (3,70) Čorum (3,80)

*** kvote su podložne promenama