Brazilac raskinuo ugovor sa Ferencvarošem na svoju štetu uoči meča sa Vošom
Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 14:25
Žulio Romao izgleda ima dogovor sa ruskim prvoligašem Ahmatom
Nije tako veliki udarac za Ferencvaroš, pošto je prošle sezone odigrao samo 18 utakmica za njega, ali brazilski fudbaler Žulio Romao je povukao pomalo nesvakidašnji potez pošto je dan uoči utakmice vicešampiona Mađarske sa Vojvodinom (četvrtak, 20) rešio da raskine ugovor na svoju štetu.
Ovaj 28-godišnji defanzivni vezista je u Budimpeštu došao u februaru 2025. godine iz Karabag Agdama, a tokom karijere je igrao još za brazilski Santa Kruz i portugalsku Santa Klaru. Prve sezone bio je standardan prvotimac, ali prošle je imao previše problema sa povredama i to ga je koštalo statusa. Zato, razlaz je bio očekivan.
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Pozadina toga što je Romao raskinuo ugovor na svoju štetu može da se traži u činjenici da Nemzeti Sport javlja da je on već postigao dogovor sa ruskim prvoligašem Ahmatom, koji se trenutno nalazi na pripremama na Zlatiboru. Naime, zbog sankcija Rusiji tamošnji klubovi ne mogu da plaćaju obeštećenje ekipama iz Evropske Unije, pa su na ovaj način praktično prevarili sistem. Romao će platiti svoju slobodu Ferencvarošu, a verovatno će potom Ahmat to da mu nadoknadi.
20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)
Spona je ruski trener Stanislav Čerčesov, koji trenutno sedi na klupi Ahmata, a koji je svojevremeno i doveo Romaa u Ferencvaroš. Deluje da će njih dvojica sada ponovo da sarađuju.
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