Brazilac raskinuo ugovor sa Ferencvarošem na svoju štetu uoči meča sa Vošom

Nije tako veliki udarac za Ferencvaroš, pošto je prošle sezone odigrao samo 18 utakmica za njega, ali brazilski fudbaler Žulio Romao je povukao pomalo nesvakidašnji potez pošto je dan uoči utakmice vicešampiona Mađarske sa Vojvodinom (četvrtak, 20) rešio da raskine ugovor na svoju štetu.

Ovaj 28-godišnji defanzivni vezista je u Budimpeštu došao u februaru 2025. godine iz Karabag Agdama, a tokom karijere je igrao još za brazilski Santa Kruz i portugalsku Santa Klaru. Prve sezone bio je standardan prvotimac, ali prošle je imao previše problema sa povredama i to ga je koštalo statusa. Zato, razlaz je bio očekivan.