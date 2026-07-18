Vozinja želi da naplati dobar Mundijal: Slobodan sam i tražim kvalitetan projekat

Interesantan je Vozinjin fudbalski put. Iz domovine je otišao u Angolu, pa se vratio, a onda potpisao za moldavski Zimbru. Iz Kišinjeva je otišao u Portugalu, u Žil Visente, pa na Kipar (AEL Limasol), onda u Slovačku (Trenčin), da bi prethodne dve sezone branio za portuglaskog drugoligaša Šaves.

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Sada se pominje da ga žele čileanski Kolo Kolo i Inter Majami.

"Ne znam gde ću. Želim da branim još jednu ili dve godine, možda i tri. Videću kako će telo reagovati, ali slobodan sam igrač i tražim kvalitetan projekat. Nadam se da ću uskoro pronaći neki dobar klub", izjavio je Vozinja.

Pričao je golman Zelenortskih Ostrva i o utiscima sa Mundijala. Najveći je, naravno, direktan duel sa Leom Mesijem.

"Mesi je igrač kog ne treba posebno predstavljati. Za mene je on najbolji na svetu i to već 20 godina. Braniti protiv njega je bila velika čast, kao i braniti protiv Argentine. Bili smo konkurentni do samog kraja, čak i imali šanse za pobedu. Bio je to veliki trenutak za mene, kao i cela Zelenortska Ostrva. Pokazali smo svetu da imamo kvalitet".