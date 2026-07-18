Vozinja želi da naplati dobar Mundijal: Slobodan sam i tražim kvalitetan projekat
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 10:14
Golman Zelenortskih Ostrva ne planira da se povuče sa terena iako je nedavno napunio 40 godina
Počelo je utakmicom sa Španijom (0:0), kada je fantastično branio i doneo Zelenortskim Ostrvima istorijski bod na Svetskom prvenstvu protiv predstojećeg finaliste. Potom je pomogao svojoj reprezentaciji da odigra nerešeno i sa Urugvajem (2:2) i Saudijskom Arabijom (0:0), a zatim ih je Argentina, drugi finalista tekućeg Mundijala, eliminisala tek u produžecima (3:2).
Doputovao je Vozinja na turnir sa oko 50.000 pratilaca na društvenim mrežama, a završio ga sa 29.000.000! Odličnim odbranama doprineo je da postane svetski hit, a možda i da ostvari transfer karijere sa nedavno napunjenih 40 godina.
"Slava me nije promenila, želim da ostanem ista osoba kakva sam i bio. Pre Svetskog prvenstva kada smo nekome pričali odakle dolazimo, 90 odsto njih nije imalo pojma gde se nalaze Zelenortska Ostrva. Sada svi znaju za našu zemlju i to je jako važno", istakao je harizmatični čuvar mreže u razgovoru za Marku.
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Interesantan je Vozinjin fudbalski put. Iz domovine je otišao u Angolu, pa se vratio, a onda potpisao za moldavski Zimbru. Iz Kišinjeva je otišao u Portugalu, u Žil Visente, pa na Kipar (AEL Limasol), onda u Slovačku (Trenčin), da bi prethodne dve sezone branio za portuglaskog drugoligaša Šaves.
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Sada se pominje da ga žele čileanski Kolo Kolo i Inter Majami.
"Ne znam gde ću. Želim da branim još jednu ili dve godine, možda i tri. Videću kako će telo reagovati, ali slobodan sam igrač i tražim kvalitetan projekat. Nadam se da ću uskoro pronaći neki dobar klub", izjavio je Vozinja.
Pričao je golman Zelenortskih Ostrva i o utiscima sa Mundijala. Najveći je, naravno, direktan duel sa Leom Mesijem.
"Mesi je igrač kog ne treba posebno predstavljati. Za mene je on najbolji na svetu i to već 20 godina. Braniti protiv njega je bila velika čast, kao i braniti protiv Argentine. Bili smo konkurentni do samog kraja, čak i imali šanse za pobedu. Bio je to veliki trenutak za mene, kao i cela Zelenortska Ostrva. Pokazali smo svetu da imamo kvalitet".