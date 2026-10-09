Vraća nam se klupski fudbal: Besni Enfild čeka “fantastični“ Siti, FlaFlu derbi u Riju, goreće i u Atini
Vreme čitanja: 5min | pet. 09.10.26. | 10:01
Veliki derbi nas čeka i na Old Trafordu, a svi želimo da vidimo i koliko će Barselona golova strpati Hetafeu, odnosno da li će Borusija, Monako i Roma zadržati čelne pozicije u svojim zemljamama
Eksperimentalne četiri nedelje su prošle i – preživeli smo. Čak ne možemo ni da kažemo da nije bilo uzbudljivo tokom reprezentativne pauze. Ali bilo je nekako razvodnjeno. Danas se temperatura podiže i postaje gusto. Jer danas nam se vraća klupski fudbal, pa je red da čisto preletimo i šta će nam se to nuditi.
Svako naravno ima svoj omiljeni klub, ali bar za ovaj vikend mislimo da ćemo se svi saglasiti kada kažemo da je ubedljivo najveća utakmica kola ona na Enfildu na kome će besni Liverpul dočekati fantastični Siti. Ovo “fantastični“ kažemo jer je baš tako novi trener Enco Mareska opisao raspoloženje u svlačionici, iako je prethodnih nedelja postalo sasvim jasno da će Građani biti žestoko kažnjeni zbog finansijskih prekršaja u periodu od, pre svega, 2009. do 2018. Kada je, između ostalog, jednu titulu “oteo“ baš Liverpula, pa ne sumnjamo da ćemo videti mnogo onog starog engleskog humora i surovih provokacija po tribinama Enfilda.
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Rezultatski gledano, veoma važan meč biće i onaj između Arsenala i Lidsa, drugog i petog na tabeli, mada će više pažnje privući sudar Mančester junajteda i Totenhem, 12. i 20. na tabeli. No, ipak su to Junajted i Totenhen, mnogi ih vole, mnogi vole i da ih mrze i da se raduju njihovim neuspesima.
Dobro, kako je ovo samo ovlaš pregled svega što nas čeka – naširoko ćemo o svim ovim utakmicama kada dođe vreme – da se malo sklonimo od Engleza i skoknemo do Španije. Tamo Real Madrid gostuje kod Viljareala, Atletiko ide na noge šestoplasiranom Alavesu, jednom od iznenađenja sezona, ali svi prvenstveno želimo da vidimo: koliko će Barelona golova smestiti u mrežu Hetafea. Jer u dosadašnjih sedam kola rivalima je smestila već 31 komad – samo u prvenstvu – a Hetafe Hosea Bordalasa poznat je kao tim koji bi vam iskopao rupu da u nju propadnete i tu ostanete samo ako će to da ukrade koji minut od igre i pomogne mu da izvuče 0:0. Biće dakle interesantno.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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Stižemo do Nemačke, koja nam je posebno zanimljiva zbog toga što je jedan njen sudar možda najzanimljiviji za večeras, jer ponuda za petak tradicionalno je nešto skromnija. Ali, zato je tu Borusija Dortmund koja moli za pažnju: domaćin je Verderu, ima maksimalnih 12 bodova iz dosadašnja četiri kola i realnu priliku da zadrži čelo tabele. Ispred Bajerna, koji ide na noge Augzburgu. U subotu od 18.30 poslastica za ljubitelje otvorenog fudbala i sudar Lajpicga i Ajntrahta.
A, za nedeljni matine: Roma protiv Kaljarija. Za ostanak Vučice na prvom mestu, može biti i dalje bodovno poravnate sa Interom (čeka Parmu) i Laciom (čeka Moncu). Mada treba znati da i Kaljari nije baš naivan rival, četvrti je na tabeli sa bodom manje od vodećeg trija.
Iz razloga što volimo da autsajderi budu na vrhu, pratićemo ovog vikenda i Monako, jer čeka Tuluz i ima realnu šansu da zadrži pet razlike u odnosu na Pari Sen Žermen koji će biti domaćin Le Manu. Mada postoje i realne šanse da bar jedno veče gleda u leđa Olimpiku iz Liona, koji večeras putuje na megdan Lansu.
To je to što se tiče liga petica, ali ima i po drugim zemljama šta da se probere. Recimo, baš kad govorimo o petku, jer rekosmo već da je tu tradicionalno mršavija ponuda, mogli biste da budete pravi fudbalski hipsteri i odgledate sudar Brage i Sportinga iz Lisabona, obećava. Ili ako ste odustali od kolektivnog i prihvatili trend da slavimo isključivo pojedince, Al Nasr od 20 sati igra sa Al Dirijom, a nakon neslavno završene reprezentativne karijere u Portugalu sva će pažnja biti na Kristijanu Ronaldu.
U subotu, jedan “patriotski“ predlog za poštovaoce lika i dela Dušana Tadića čiji se NEC Najmehen sprema za okršaj sa Ajaksom. Baš u Tadićevom Amsterdamu, u kome je on, kao igrač Ajaksa, osvojio svih šest svojih klupskih trofeja.
Za nedelju preporučujemo dva velika lokalna derbija. Prvi je od 18.30 onaj atinski, između Olimpijakosa i Panatinaikosa, koji mimo svih očekivanja drži prvo mesto u Grčkoj. Dodaćemo samo da AEK Marka Nikolića istog dana od 20 sati igra protiv Ofija sa Krita. Ali da se vratimo mi na taj drugi derbi. Savršen da zaokružite vikend, u nedelju od 22.30 veliki FlaFlu derbi Rio de Žaneira u kome će koplja ukrstiti Flamengo i Fluminense. Flamengo, sa Paketom, Žoržinjom, Danilom, Saulom i ostalima, trenutno je prvi na tabeli sa 61 bodom. Fluinense je treći s 51, ali kako je drugoplasirani Palmeiras drugi sa 60 moći će Tijago Silva, Hulk i društvo i te kako da zakuvaju čorbu lideru na tabeli.
Uživajte dakle. I javite nam šta ćete još vi da gledate? Uz podsetnik, naravno, da će sve utakmica “liga petica“ – i ne samo one – biti i u Mozzart Relax ponudi. A, do sada ste već naučili: MOZZART RELAX RADI ZA VAS.
IZBOR ZANIMLJIVIH VIKEND UTAKMICA
Petak
20.00: (1,40) Al Nasr (4,50) Al Dirija
20.30: (1,32) Borusija Dortmund (5,70) Verder Bremen (8,50) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Lans (3,50) Olimpik Lion (2,85) MOZZART RELAX
21.15: (3,15) Braga (3,35) Sporting Lisabon (2,30) MOZZART RELAX
Subota
13.30: (1,40) Arsenal (4,85) Lids (8,20) MOZZART RELAX
15.30: (11,0) Augzburg (7,75) Bajern Minhen (1,20) MOZZART RELAX
18.00: (1,15) Inter (8,00) Parma (16,0) MOZZART RELAX
18.30: (1,75) Mančester junajted (3,80) Totenhem (4,60) MOZZART RELAX
18.30: (1,10) Barselona (11,0) Hetafe (18,0) MOZZART RELAX
18.30: (1,60) Lajpcig (4,30) Ajntraht Frankfurt (5,20) MOZZART RELAX
18.30: (1,25) AEK Atina (5,70) OFI Krit (9,50)
20.45: (1,48) Napoli (4,40) Frozinone (6,75) MOZZART RELAX
20.45: (1,08) PSŽ (13,0) Le Man (20,0) MOZZART RELAX
20.00: (1,30) Al Hilal (5,30) Al Itihad (8,00)
21.00: (1,38) Real Madrid (5,75) Viljareal (6,45) MOZZART RELAX
21.00: (1,30) Ajaks (5,90) NEC Najmehen (9,00)
Nedelja
12.30: (2,55) Komo (3,40) Roma (2,70) MOZZART RELAX
15.00: (1,60) Lacio (3,90) Monca (6,00) MOZZART RELAX
17.30: (2,75) Liverpul (3,45) Mančester Siti (2,50) MOZZART RELAX
20.00: (2,20) Olimpijakos (3,25) Panatinaikos (3,15)
20.45: (6,00) Kaljari (3,90) Juventus (1,60) MOZZART RELAX