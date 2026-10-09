Vraća nam se klupski fudbal: Besni Enfild čeka “fantastični“ Siti, FlaFlu derbi u Riju, goreće i u Atini

Svako naravno ima svoj omiljeni klub, ali bar za ovaj vikend mislimo da ćemo se svi saglasiti kada kažemo da je ubedljivo najveća utakmica kola ona na Enfildu na kome će besni Liverpul dočekati fantastični Siti. Ovo “fantastični“ kažemo jer je baš tako novi trener Enco Mareska opisao raspoloženje u svlačionici, iako je prethodnih nedelja postalo sasvim jasno da će Građani biti žestoko kažnjeni zbog finansijskih prekršaja u periodu od, pre svega, 2009. do 2018. Kada je, između ostalog, jednu titulu “oteo“ baš Liverpula, pa ne sumnjamo da ćemo videti mnogo onog starog engleskog humora i surovih provokacija po tribinama Enfilda.

Eksperimentalne četiri nedelje su prošle i – preživeli smo. Čak ne možemo ni da kažemo da nije bilo uzbudljivo tokom reprezentativne pauze. Ali bilo je nekako razvodnjeno. Danas se temperatura podiže i postaje gusto. Jer danas nam se vraća klupski fudbal, pa je red da čisto preletimo i šta će nam se to nuditi.

Rezultatski gledano, veoma važan meč biće i onaj između Arsenala i Lidsa, drugog i petog na tabeli, mada će više pažnje privući sudar Mančester junajteda i Totenhem, 12. i 20. na tabeli. No, ipak su to Junajted i Totenhen, mnogi ih vole, mnogi vole i da ih mrze i da se raduju njihovim neuspesima. Dobro, kako je ovo samo ovlaš pregled svega što nas čeka – naširoko ćemo o svim ovim utakmicama kada dođe vreme – da se malo sklonimo od Engleza i skoknemo do Španije. Tamo Real Madrid gostuje kod Viljareala, Atletiko ide na noge šestoplasiranom Alavesu, jednom od iznenađenja sezona, ali svi prvenstveno želimo da vidimo: koliko će Barelona golova smestiti u mrežu Hetafea. Jer u dosadašnjih sedam kola rivalima je smestila već 31 komad – samo u prvenstvu – a Hetafe Hosea Bordalasa poznat je kao tim koji bi vam iskopao rupu da u nju propadnete i tu ostanete samo ako će to da ukrade koji minut od igre i pomogne mu da izvuče 0:0. Biće dakle interesantno. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Stižemo do Nemačke, koja nam je posebno zanimljiva zbog toga što je jedan njen sudar možda najzanimljiviji za večeras, jer ponuda za petak tradicionalno je nešto skromnija. Ali, zato je tu Borusija Dortmund koja moli za pažnju: domaćin je Verderu, ima maksimalnih 12 bodova iz dosadašnja četiri kola i realnu priliku da zadrži čelo tabele. Ispred Bajerna, koji ide na noge Augzburgu. U subotu od 18.30 poslastica za ljubitelje otvorenog fudbala i sudar Lajpicga i Ajntrahta. A, za nedeljni matine: Roma protiv Kaljarija. Za ostanak Vučice na prvom mestu, može biti i dalje bodovno poravnate sa Interom (čeka Parmu) i Laciom (čeka Moncu). Mada treba znati da i Kaljari nije baš naivan rival, četvrti je na tabeli sa bodom manje od vodećeg trija.