Za Nedeljkovića i Dragojevića nema mesta u Rendžersu ni u Liga kupu
Vreme čitanja: 3min | sub. 31.10.26. | 20:56
Obojica su sa klupe gledali kako Policajci teškom mukom, za plasman u finale, pobeđuju Aberdin sa 1:0 (0:0)
Da li se iko iz sportskog sektora Glazgov Rendžersa letos dogovarao sa trenerom Derekom Mekinisom oko igrača koje su mu dovodili? Jer, ako jesu, zašto je onda 55-godišnji Škot prihvatio da mu na treninge dovedu dvojicu srpskih reprezentativaca Vanju Dragojevića i Kostu Nedeljkovića, a da ih on potom u potpunosti skloni među rezerve? Ove subote je Rendžers u polufinalu Liga kupa Škotske savladao Aberdin sa 1:0 (0:0), a slika se ništa nije promenila – obojica srpskih fudbalera su ponovo ceo meč presedeli na klupi.
Potpuno je neshvatljiv stav Mekinisa prema 20-godišnjacima. Dragojevića je u prvenstvu Škotske koristio samo jednom, još u 2. kolu protiv Hibernijana, kada ga je stavio na poziciju na kojoj mladi vezista nikada nije igrao u Partizanu – na mesto desnog beka. Nije se snašao, skrivio je jedanaesterac, a trener Rendžersa ga je tada na poluvremenu sklonio na klupu i više ga u prvenstvu nije vraćao u igru.
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Odigrao je kasnije Dragojević dve utakmice u veznom redu u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv Jabloneca, a tada je imao tu nesreću da Česi prođu dalje posle penala. Beograđanina smo u plavom dresu gledali samo još u ranijim fazama Liga kupa, odigrao je 63 minuta protiv Sent Mirena (5:1) i poslednja četiri u četvrtfinalu protiv Seltika (1:0).
Nedeljković je došao na Ajbroks nekoliko nedelja posle Dragojevića, na pozajmicu sa pravom otkupa iz Aston Vile. Na oba duela sa Jablonecom je ulazio sa klupe, dok je u prvenstvu Škotske zabeležio ukupno tri nastupa. Protiv Aberdina (1:0) 18 minuta, protiv Falkirka 59, a protiv Kilmarnoka (3:1) je zamenio standardnog desnog beka Dadžona Sterlinga na poluvremenu.
16.00: (1,88) Harts (3,45) Hibernijan (3,90)
Iako je odigrao vrlo dobro, čak i zaslužio pohvale škotskih medija, nekadašnji defanzivac Crvene zvezde se od tog 10. oktobra više nije vraćao na teren. Presedeo je na tri prvenstvene utakmice, kao i sada u Liga kupu. Za razliku od Dragojevića, Nedeljković još nije odigrao ni minut u tom takmičenju.
A ove subote se Rendžers ozbiljno mučio protiv Aberdina na neutralnom terenu na Hempden parku (istina, takođe u Glazgovu). Aberdin se opredelio za defanzivan pristup, prepustio je Policajcima posed, ali nije mu ostavio puno prostora na svojoj polovini da u kontinuitetu bude pretnja.
Na semaforu je pisalo 0:0 sve do 83. minuta, kada je Rajan Naderi konačno postigao pogodak, na asistenciju Dejmsa Penrajsa. Ubrzo posle toga je Mekinis napravio trostruku izmenu, kako bi pojačao defanzivu i ukrao malo vremena, ali nijedna od tih rezervi nisu bili ni Dragojević, ni Nedeljković. A, to nikako ne može da raduje selektora Srbije Veljka Paunovića.
Protiv koga će Rendžers igrati u finalu Liga kupa saznaćemo u nedelju, posle derbija Edinburga. Od 16 časova će se sastati Harts i Hibernijan, takođe na Hempdenu.
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LIGA KUP ŠKOTSKE – POLUFINALE
Subota
Glazgov Rendžers – Aberdin 1:0 (0:0)
/Naderi 83/
Nedelja
16.00: (1,88) Harts (3,45) Hibernijan (3,90)
***Kvote su podložne promenama