Za Nedeljkovića i Dragojevića nema mesta u Rendžersu ni u Liga kupu

Odigrao je kasnije Dragojević dve utakmice u veznom redu u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv Jabloneca, a tada je imao tu nesreću da Česi prođu dalje posle penala. Beograđanina smo u plavom dresu gledali samo još u ranijim fazama Liga kupa, odigrao je 63 minuta protiv Sent Mirena (5:1) i poslednja četiri u četvrtfinalu protiv Seltika (1:0).

Nedeljković je došao na Ajbroks nekoliko nedelja posle Dragojevića, na pozajmicu sa pravom otkupa iz Aston Vile. Na oba duela sa Jablonecom je ulazio sa klupe, dok je u prvenstvu Škotske zabeležio ukupno tri nastupa. Protiv Aberdina (1:0) 18 minuta, protiv Falkirka 59, a protiv Kilmarnoka (3:1) je zamenio standardnog desnog beka Dadžona Sterlinga na poluvremenu.

16.00: (1,88) Harts (3,45) Hibernijan (3,90)

Iako je odigrao vrlo dobro, čak i zaslužio pohvale škotskih medija, nekadašnji defanzivac Crvene zvezde se od tog 10. oktobra više nije vraćao na teren. Presedeo je na tri prvenstvene utakmice, kao i sada u Liga kupu. Za razliku od Dragojevića, Nedeljković još nije odigrao ni minut u tom takmičenju.

A ove subote se Rendžers ozbiljno mučio protiv Aberdina na neutralnom terenu na Hempden parku (istina, takođe u Glazgovu). Aberdin se opredelio za defanzivan pristup, prepustio je Policajcima posed, ali nije mu ostavio puno prostora na svojoj polovini da u kontinuitetu bude pretnja.

Na semaforu je pisalo 0:0 sve do 83. minuta, kada je Rajan Naderi konačno postigao pogodak, na asistenciju Dejmsa Penrajsa. Ubrzo posle toga je Mekinis napravio trostruku izmenu, kako bi pojačao defanzivu i ukrao malo vremena, ali nijedna od tih rezervi nisu bili ni Dragojević, ni Nedeljković. A, to nikako ne može da raduje selektora Srbije Veljka Paunovića.

Protiv koga će Rendžers igrati u finalu Liga kupa saznaćemo u nedelju, posle derbija Edinburga. Od 16 časova će se sastati Harts i Hibernijan, takođe na Hempdenu.

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LIGA KUP ŠKOTSKE – POLUFINALE

Subota

Glazgov Rendžers – Aberdin 1:0 (0:0)

/Naderi 83/

Nedelja

16.00: (1,88) Harts (3,45) Hibernijan (3,90)

***Kvote su podložne promenama