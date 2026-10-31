Neće moći ovog puta! Dortmund odbio da klekne pred Bajernom, Zlatna lopta promašila penal
Vreme čitanja: 14min | sub. 31.10.26. | 20:34
Hari Kejn ponovo nije realizovao jedanaesterac, Borusija u odličnom Klasikeru došla do boda u 89. minutu
Četrnaest godina Borusija iz Dortmunda pokušava da izađe iz senke Bajerna, a kada se činilo da će još jedan veliki nemački derbi završiti po dobro poznatom scenariju, Milioneri su odbili da se pomire sa sudbinom večitog gubitnika. Bajern je dva puta vodio, Hari Kejn je promašio penal samo pet dana nakon što je osvojio Zlatnu loptu, a onda je Fabio Silva u 89. minutu pogodio za konačnih 2:2 (1:0) i doneo Dortmundu bod koji bi u nastavku šampionske trke mogao da bude dragocen.
Bio je to Klasiker kakav se samo poželeti može. Sa četiri gola, poništenim pogotkom, promašenim jedanaestercem, nažalost i brojnim povredama, preokretima u raspoloženju i dramom koja je potrajala do poslednjeg sudijskog zvižduka. I što je za Dortmund možda najvažnije, bez onog toliko puta viđenog kraja u kom Bajern pronađe način da pobedi, a Milioneri ostanu da razmišljaju o propuštenim prilikama.
Izabrane vesti
Dva najveća nemačka kluba ušla su u deveto kolo Bundeslige sa po 17 osvojenih bodova, pa je direktan okršaj u Minhenu predstavljao priliku za jednog od njih da se osamostali na vrhu. Međutim, posle velike drame i jedni i drugi imaju po 18 bodova, tako da se borba za šampionski tron nastavlja bez promene u njihovom međusobnom bodovnom odnosu.
A nije izgledalo da će biti tako. Bajern je od početka pokazao da želi da nametne svoj ritam, pa je već u desetom minutu mogao do prednosti. Alfonso Dejvis je prodro u kazneni prostor, lopta se odbila do Majkla Olisea, koji je bez mnogo oklevanja šutirao i pogodio stativu. Dortmund je uzvratio preko Džoba Belingema u 22. minutu, ali je njegov snažan udarac sa distance odlično zaustavio Jonas Urbig, koji je među stativama menjao Manuela Nojera.
Samo dva minuta kasnije usledila je nova ogromna prilika za domaćina. Ismael Saibari je pobegao odbrani Borusije i izbio sam pred Gregora Kobela, pokušao da ga lobuje, ali je golman gostiju uspeo da interveniše. Taj duel ostavio je i posledice po fudbalera Bajerna, koji je zbog problema sa skočnim zglobom u 29. minutu morao da napusti teren. Zamenio ga je Natanijel Braun.
Nevolje za Bavarce nisu se tu završile. Samo dva minuta kasnije povredio se i Serž Gnabri, koji je bez kontakta sa protivnikom osetio bol u zadnjoj loži desne noge, pa je umesto njega ušao Josip Stanišić. A onda je usledio neverovatan splet okolnosti koji je podsetio na sve one dortmundske tragedije iz prethodnih godina.
U 34. minutu katastrofalno je reagovala odbrana Bajerna. Kim Min Džae je posle auta vratio loptu Dajou Upamekanu, koji je napravio veliku grešku i praktično je poklonio protivničkim fudbalerima. Džob Belingem je to iskoristio i zatresao mrežu, a igrači Borusije počeli su da slave vođstvo.
Međutim, radost je kratko trajala. Sudija Tobijas Štiler pozvan je da pogleda snimak, posle čega je poništio pogodak zbog nedozvoljene pozicije Karnija Čukvuemeke, koji je pritom imao kontakt sa Urbigom i ometao golmana domaćih.
I tek što su se Milioneri oporavili od tog udarca, usledio je još jedan, mnogo bolniji. U 38. minutu Olise je sjajnim dodavanjem pronašao Konrada Lajmera, koji je izbio pred Kobela. Švajcarac je uspeo da zaustavi njegov prvi pokušaj, ali je Austrijanac ostao priseban i odbijenu loptu poslao u mrežu za 1:0.
Dakle, za svega četiri minuta Dortmund je prešao put od proslave sopstvenog pogotka do gledanja Bajernovog slavlja. Ponovo je izgledalo da se istorija ponavlja i da će Milioneri platiti cenu sopstvenih grešaka, baš kao toliko puta prethodnih godina.
BUNDESLIGA – 8. KOLO
Petak
Elverzberg - Majnc 4:1 (3:0)
/Kajdel 7, Onjeka 26, Kratenmaher 45+1, Kembel 90+1 - Holerbah 90+2/
Subota
Augzburg - Frajburg 1:2 (1:0)
/Gregorič 18 - Matanović 65, Iri 85/
Borusija Menhengladbah - Paderborn 0:0
Bajer Leverkuzen - Štutgart 2:4 (1:2)
/Šik 28, Maza 79 - Demirović 14, 65, Leveling 22, El Kanus 51/
Šalke - Lajpcig 0:2 (0:1)
/Nusa 37p, Kardoso 78/
Verder - Hofenhajm 2:0 (0:0)
/Fulkrug 57, Dinkči 82/
Bajern - Borusija Dortmund 2:2 (1:0)
/Lajmer 38, Upamekano 66 - Girasi 60, Silva 89/
Nedelja
15.30: (2,60) Union Berlin (3,60) Keln (2,55) - MOZZART RELAX
17.30: (1,62) Ajntraht Frankfurt (4,40) Hamburger (4,70) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama