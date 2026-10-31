Neće moći ovog puta! Dortmund odbio da klekne pred Bajernom, Zlatna lopta promašila penal

Četrnaest godina Borusija iz Dortmunda pokušava da izađe iz senke Bajerna, a kada se činilo da će još jedan veliki nemački derbi završiti po dobro poznatom scenariju, Milioneri su odbili da se pomire sa sudbinom večitog gubitnika. Bajern je dva puta vodio, Hari Kejn je promašio penal samo pet dana nakon što je osvojio Zlatnu loptu, a onda je Fabio Silva u 89. minutu pogodio za konačnih 2:2 (1:0) i doneo Dortmundu bod koji bi u nastavku šampionske trke mogao da bude dragocen.

Bio je to Klasiker kakav se samo poželeti može. Sa četiri gola, poništenim pogotkom, promašenim jedanaestercem, nažalost i brojnim povredama, preokretima u raspoloženju i dramom koja je potrajala do poslednjeg sudijskog zvižduka. I što je za Dortmund možda najvažnije, bez onog toliko puta viđenog kraja u kom Bajern pronađe način da pobedi, a Milioneri ostanu da razmišljaju o propuštenim prilikama.