PSV obrisao pod fenjerašem: Sedam golova i neobičan slučaj neviđen u ovom veku

Tako je ekipa Petera Boša u velikom stilu naplatila kiks koji je samo koji sat ranije napravio Fajenord i zaostatak za liderom sveo na samo dva boda, usput napumpao samopouzdanje pred važan okršaj u Ligi šampiona koji ga očekuje u sredu kada na Filips stadion dolazi Klub Briž.

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Iako je suštinski bio bezopasan po gol rivala, Viljem II se, uprkos zaključku na koji navodi pogled na semafor, dobro držao protiv silno motivisanog šampiona. U prilog tome i podatak da je na pauzu otišao sa 'samo' dva gola zaostatka od kojih je drugi došao tek u završnici prvog poluvremena, kada je Gus Til atraktivno u gužvi pogodio petom.

Međutim, blickrig sa početka drugog poluvremena kada su u tri minuta razmaka pogađali prvo Sven Mijnanas (i to kako!), pa zatim i Ruben van Bomel, baš na asistenciju ovog prethodnog. Tada se fenjeraš raspao, što su silno motivisani rezervisti umeli da iskoriste do kraja. Između ostalih i golobradi Šurijano Kornesion, koji je u četvrtom nastupu za PSV došao do prvenca.