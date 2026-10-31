PSV obrisao pod fenjerašem: Sedam golova i neobičan slučaj neviđen u ovom veku
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 21:38
Viljem II prošao kao bos po trnju u domu šampiona...
Muči se možda i više nego što bi se očekivalo, ali kada pobeđuje to uglavnom čini ubedljivo. Već je PSV ove sezone postizao po četiri, pet ili šest golova rivalima, danas je još jednom podigao letvicu...
U utakmici 11. kola Eredivizije izvučena je 'sedmica', (ne)srećni dobitnik bio je Viljem II. Iako već značajno deprimiran činjenicom da je osvojio dva boda od starta šampionata, fenjeraš nije pošteđen u Ajndhovenu. Aktuelni prvak izašao je u najjačem sastavu, sa ispravnim stavom i obrisao pod gostima iz Tilburga - 7:0 (2:0).
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Tako je ekipa Petera Boša u velikom stilu naplatila kiks koji je samo koji sat ranije napravio Fajenord i zaostatak za liderom sveo na samo dva boda, usput napumpao samopouzdanje pred važan okršaj u Ligi šampiona koji ga očekuje u sredu kada na Filips stadion dolazi Klub Briž.
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Iako je suštinski bio bezopasan po gol rivala, Viljem II se, uprkos zaključku na koji navodi pogled na semafor, dobro držao protiv silno motivisanog šampiona. U prilog tome i podatak da je na pauzu otišao sa 'samo' dva gola zaostatka od kojih je drugi došao tek u završnici prvog poluvremena, kada je Gus Til atraktivno u gužvi pogodio petom.
Međutim, blickrig sa početka drugog poluvremena kada su u tri minuta razmaka pogađali prvo Sven Mijnanas (i to kako!), pa zatim i Ruben van Bomel, baš na asistenciju ovog prethodnog. Tada se fenjeraš raspao, što su silno motivisani rezervisti umeli da iskoriste do kraja. Između ostalih i golobradi Šurijano Kornesion, koji je u četvrtom nastupu za PSV došao do prvenca.
Posebno interesantna je činjenica da se ispod svakog od sedam golova potpisao drugi igrač, što se u Erediviziji poslednji put dogodilo u aprilu 2000. godine, kada je takođe PSV imao sedam različitih strelaca na meču. U ovom veku se do večeras isto nije dogodilo.
Srpski reprezentativac Filip Kostić čitav meč ispratio je sa klupe.
EREDIVIZIJA, 11. KOLO
Subota
Fejenord - Fortuna Sitard 1:1 (0:0)
/Valente 59 - Zand 86/
PSV - Viljem II 7:0 (2:0)
/Žunior 20, Til 44, Mijnans 50, Van Bomel 53, Pepi 73, Sano 77, Kornesion 81/
Herenven - NEC 1:0 (0:0)
/Vente 66/
21.00 Ajaks - AZ Alkmar (u toku)
21.00 Kambur - Go Ahed Igls (u toku)
Nedelja
12.15 Zvole - Den Hag
14.30 Ekscelzior - Tvente
14.30 Telstar - Utreht
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