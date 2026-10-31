Momci, uživanje je gledati vas: Taj divni, predivni Betis i docent fudbala Isko
Vreme čitanja: 7min | sub. 31.10.26. | 20:31
Ekipa Manuela Pelegrinija nastavlja sa sjajnim igrama u Primeri, savladana i Malaga - 2:1
Kako prolaze godine, sve je veće uživanje gledati fudbal koji igra Betis. Odavno to nije onaj, što bi rekli Englezi "jo-jo" klub koji se pojavi na jednu sezonu, a onda već sledeće se trese kao prut u borbi za opstanak. Ovaj Betis u eri Manuela Pelegrnija je - divan, ma - predivan za gledanje. U ovom trenutku, tim iz Andaluzije je jedan od najefikasnijih timova u Primeri. Posle pobede nad Malagom (2:1), došli su do brojke od 18 datih golova. U ovom trenutku samo Barselona, Real Madrid, Atletiko i Real Sosijedad imaju više datih golova od njih.
I od koga drugog da sve polazi ako neće od - Iska. Docent fudbala održao je čas fudbala u trajanju od 62. minuta, toliko je vremena proveo na terenu, ali dovoljno da ostavi najbolji utisak od svih igrača na terenu. Kakva lakoća u kontroli lopte, koliko tačnih dodavanja. Kao šestar ili lenjir koji milimetarski precizno ocrtava svaku liniju. Oba gola Betisa su Iskovih ruku delo.
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Prvo u 38. minutu kad je izveo prekid i pogodio Marka Bartru u trepavicu. Nekadašnjem štoperu Barselone ostalo je samo da napravi trzaj glavom i Alfonso Erero je bio savladan. Sedam minuta kasnije, ista situacija. Isko ponovo šalje dobru loptu, neko od igrača Malage je odbio na kratko, a ona dolazi do Pabla Fornalsa koji trese mrežu bivšeg kluba.
Imao je tim Manuela Pelegrinija još nekoliko dobrih šansi u drugom delu, pre svega kad je Isko pokušao iz slobodnog udarca, a Erero napravio paradu i odbranio mu šut, a mogao je Fornals ranije da se upiše u strelce, ali je pogodio protivničkog igrača u glavu. Gosti su tek u drugih 45 minuta izgledali bolje i uspeli da smanje rezultat preko Adrijana Nina. Napadač Malage je u 68. minutu uspeo da iskoristi konfuziju u odbrani Betisa i zakuva utakmicu.
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Ipak, premalo je Malaga uradila u napadu na čitavoj utakmici, igra im se svodila uglavnom na šuteve sa distance koje je Alvaro Valjes bez problema zaustavljao, jedino je pokušaj Čupea glavom u 85. minutu bio test za golmana Betisa. Čak je Abde Ezalzuli mogao da postigne treći gol za domaćina u 79. minutu, ali je njegov šut iz slobodnjaka završio na prečki.
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)
/De Frutos 36, 55, Lopez 73/
Real Betis - Malaga 2:1 (2:0)
/Bartra 38, Fornals 45+2 - Nino 68/
21.00: (1,08) Barselona (9,00) Alaves (27,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX
16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,35) Elče (3,45) Valensija (3,00) - MOZZART RELAX
21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,05) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama