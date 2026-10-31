Momci, uživanje je gledati vas: Taj divni, predivni Betis i docent fudbala Isko

Kako prolaze godine, sve je veće uživanje gledati fudbal koji igra Betis. Odavno to nije onaj, što bi rekli Englezi "jo-jo" klub koji se pojavi na jednu sezonu, a onda već sledeće se trese kao prut u borbi za opstanak. Ovaj Betis u eri Manuela Pelegrnija je - divan, ma - predivan za gledanje. U ovom trenutku, tim iz Andaluzije je jedan od najefikasnijih timova u Primeri. Posle pobede nad Malagom (2:1), došli su do brojke od 18 datih golova. U ovom trenutku samo Barselona, Real Madrid, Atletiko i Real Sosijedad imaju više datih golova od njih.

I od koga drugog da sve polazi ako neće od - Iska. Docent fudbala održao je čas fudbala u trajanju od 62. minuta, toliko je vremena proveo na terenu, ali dovoljno da ostavi najbolji utisak od svih igrača na terenu. Kakva lakoća u kontroli lopte, koliko tačnih dodavanja. Kao šestar ili lenjir koji milimetarski precizno ocrtava svaku liniju. Oba gola Betisa su Iskovih ruku delo.