Serija Borac Mozzarta okončana u Podgorici

Četa Andreja Žakelja kao da se razljutila posle nekih bledih izdanja u Evrokupu i protiv srpskog predstavnika zaigrala na način na koji se od nje očekuje. Centralna figura okršaja između Podgoričana i Čačana bio je Flečer Megi . Amerikanac je večeras u potpunosti demonstrirao zbog čega se smatra jednim od najboljih ako ne i najboljim čistim šuterom u regionalnom karavanu.

Bilo je ovo njegovo veče u kojem je zapalio mrežicu rivala i to na način koji je njemu svojstven - koševima za tri poena. Bek Budućnosti je okršaj protiv tima sa Morave završio sa učinkom od 22 poena i to sa sedam trojki iz devet pokušaja.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Daleko od toga da je Megi bio jedini produktivan kod Budućnosti. Odličnu partiju pružili su centar Džastin Smit i Stefan Đorđević. Nekadašnji igrač Hapoela iz Jerusalima meč je završio sa učinkom od 16 poena i pet skokova, dok je Đorđević nosio Žakeljev tim u poslednjem kvartalu i stao na učinku od 19 poena za 11 minuta. Ono što je od izuzetne važnosti za Budućnost jeste to što su se odmorili Jogi Ferel i Aksel Butej koji su bili u sastavu, ali su utakmicu presedeli na klupi.

Kada je reč o Borac Mozzartu, najzapaženiji bio je Entoni Roj. Nekadašnji student Oklahome je zabeležio 22, međutim, Podgoričani su ga u potpunosti pritisnuli u drugom poluvremenu, igrali grubo na njemu i zaustavili ga, a samim tim sprečili Čačane da pruže jače otpor favorizovanom rivalu.

ABA LIGA, 6. KOLO

Petak

Cibona - Igokea 69:89

/Mekbil 12 - Stefanović 16/

Beč - Bosna 81:88

/Langović 17 - Pips 15/

Subota

Cedevita Olimpija - FMP 96:87

/Gejni 17 - Raš 19/

Budućnost - Borac Mozzart 105:72

/Megi 22 - Roj 22/

Nedelja

13.00: (1,90) Crvena zvezda (hendikep -22,5) Široki (1,90)

17.00: (1,45) Studentski centar (16,0) Ilirija (3,20)

19.00: Slovan Bratislava - Krka

Ponedeljak

13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)

16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)

18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)

*** Kvote su podložne promene