Serija Borac Mozzarta okončana u Podgorici
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 21:00
Budućnost bolja od Čačana - 105:72 u šestom kolu ABA lige
Pre početka sezone nisu se prevelike šanse davale Borac Mozzartu, međutim, Čačani su najprijatnije iznenađenje na startu ABA lige. Borac Mozzart je otišao u Podgoricu na utakmicu šestog kola regionalnog karavana u seriji od tri uzastopne pobede. Zaista, ovo je učinak na kojem Čačanima treba čestita, ali je njihova serija završena.
Ekipa Budućnosti slavila je u Morači - 105:72 i tako stigla do četvrtog trijumfa u regionalnom takmičenju.
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Četa Andreja Žakelja kao da se razljutila posle nekih bledih izdanja u Evrokupu i protiv srpskog predstavnika zaigrala na način na koji se od nje očekuje. Centralna figura okršaja između Podgoričana i Čačana bio je Flečer Megi. Amerikanac je večeras u potpunosti demonstrirao zbog čega se smatra jednim od najboljih ako ne i najboljim čistim šuterom u regionalnom karavanu.
Bilo je ovo njegovo veče u kojem je zapalio mrežicu rivala i to na način koji je njemu svojstven - koševima za tri poena. Bek Budućnosti je okršaj protiv tima sa Morave završio sa učinkom od 22 poena i to sa sedam trojki iz devet pokušaja.
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Daleko od toga da je Megi bio jedini produktivan kod Budućnosti. Odličnu partiju pružili su centar Džastin Smit i Stefan Đorđević. Nekadašnji igrač Hapoela iz Jerusalima meč je završio sa učinkom od 16 poena i pet skokova, dok je Đorđević nosio Žakeljev tim u poslednjem kvartalu i stao na učinku od 19 poena za 11 minuta. Ono što je od izuzetne važnosti za Budućnost jeste to što su se odmorili Jogi Ferel i Aksel Butej koji su bili u sastavu, ali su utakmicu presedeli na klupi.
Kada je reč o Borac Mozzartu, najzapaženiji bio je Entoni Roj. Nekadašnji student Oklahome je zabeležio 22, međutim, Podgoričani su ga u potpunosti pritisnuli u drugom poluvremenu, igrali grubo na njemu i zaustavili ga, a samim tim sprečili Čačane da pruže jače otpor favorizovanom rivalu.
ABA LIGA, 6. KOLO
Petak
Cibona - Igokea 69:89
/Mekbil 12 - Stefanović 16/
Beč - Bosna 81:88
/Langović 17 - Pips 15/
Subota
Cedevita Olimpija - FMP 96:87
/Gejni 17 - Raš 19/
Budućnost - Borac Mozzart 105:72
/Megi 22 - Roj 22/
Nedelja
13.00: (1,90) Crvena zvezda (hendikep -22,5) Široki (1,90)
17.00: (1,45) Studentski centar (16,0) Ilirija (3,20)
19.00: Slovan Bratislava - Krka
Ponedeljak
13.00: (1,17) Partizan Mozzart Bet (20,0) Kluž (6,00)
16.30: (1,05) Dubai (27,0) Zadar (11,0)
18.30: (2,40) Mega (15,0) Spartak Subotica (1,70)
*** Kvote su podložne promene