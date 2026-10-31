Pronađi razlike: Benfika predstavila novi grb
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Vreme čitanja: 1min | sub. 31.10.26. | 20:35
A, novi se minimalno razlikuje od starog
Čekali su navijači Benfike da vide novi, unapređeni klupski grb, kako je bilo najavljeno, a kada su ga ugledali, nije im bilo lako da uoče šta je to novo.
Dva grba, stari (levo) i novi kada stoje jedan od drugog izgledaju u prvi mah identično. Razlika je u nijansama. Možda orao na vrhu izgleda za mrvu drugačije, a najveća promena je u obruču i linijama u njemu, koji su dobili zlatni sjaj.
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„Novi grb će se najpre pojaviti na novim članskim kartama, a onda će polako zauzimati svoje mesto na svim mestima u klubu“, rekao je predsednik Benfike Rui Kosta.
Benfika ima daleko najveću navijačku bazu u Portugaliji, ankete kažu da čak 47 odsto ljubitelja fudbala u zemlji podržava Orlove iz Lisabona. Sve ukupno, širom sveta, gigant sa Luža ima oko 14 miliona navijača, a ima i 400.000 registrovanih navijača sa članskim kartama.