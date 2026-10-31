Pronađi razlike: Benfika predstavila novi grb

Čekali su navijači Benfike da vide novi, unapređeni klupski grb, kako je bilo najavljeno, a kada su ga ugledali, nije im bilo lako da uoče šta je to novo.

Dva grba, stari (levo) i novi kada stoje jedan od drugog izgledaju u prvi mah identično. Razlika je u nijansama. Možda orao na vrhu izgleda za mrvu drugačije, a najveća promena je u obruču i linijama u njemu, koji su dobili zlatni sjaj.