Za one koji u čuda veruju: Vojvodina i Železničar dobili rivale u trećem kolu kvalifikacija
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 14:24
Novosađani bi mogli u Irsku ili Estoniju, Pančevci u Azerbejdžan ili Belorusiju
Lakše nego što će biti u drugom kolu. Nažalost, u tom drugom biće toliko teško da verovatno ni najveći optimisti u Novom Sadu i Pančevu ne veruju da će Vojvodina i Železničar uspeti da prođu Ajaks, odnosno Bragu. Ako bi kakvim čudom u tome uspeli u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu konferencija imali bi znatno lakši posao.
Jer žrebom u Nionu odlučeno je da će pobednik sudara Vojvodine i Ajaksa na narednom stepeniku protiv boljeg iz duela irskog Šelburna i estonskog Nomea Kaljua.
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Železničar bi pak, pod uslovom da napravi senzaciju i na evropskom debiju eliminiše Bragu, išao na pobednika dvomeča azerbejdžanskog Nefčija i beloruskog Dinama iz Minska.
Jasno je da bi u tim okršajima srpski klubovi još i imali šta da kažu, problem je samo što pre toga treba da savladaju istinske evropske velikane, a to će već ići mnogo teže.
Železničar će prvi meč sa Bragom igrati ove srede od 21 sat u Pančevu, dok će Vojvodina u četvrtak od 20 na Karađorđu ugostiti Ajaks. S obzirom na imena rivala, o potencijalnim protivnicima u trećem kolu kvalifikacija zaista sada ne vredi ni razmišljati. Bilo bi prvorazredno iznenađenje ako bi Voša i Dizelka dobacili dotle.