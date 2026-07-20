Za one koji u čuda veruju: Vojvodina i Železničar dobili rivale u trećem kolu kvalifikacija

Železničar bi pak, pod uslovom da napravi senzaciju i na evropskom debiju eliminiše Bragu, išao na pobednika dvomeča azerbejdžanskog Nefčija i beloruskog Dinama iz Minska.

Jasno je da bi u tim okršajima srpski klubovi još i imali šta da kažu, problem je samo što pre toga treba da savladaju istinske evropske velikane, a to će već ići mnogo teže.

Železničar će prvi meč sa Bragom igrati ove srede od 21 sat u Pančevu, dok će Vojvodina u četvrtak od 20 na Karađorđu ugostiti Ajaks. S obzirom na imena rivala, o potencijalnim protivnicima u trećem kolu kvalifikacija zaista sada ne vredi ni razmišljati. Bilo bi prvorazredno iznenađenje ako bi Voša i Dizelka dobacili dotle.