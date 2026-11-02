Piolin: Možda i poslednji Novakov turnir u Parizu

Međutim, pitanje je kako će Novak igrati na turniru koji je u karijeri osvajao sedam puta, poslednji put pre tri godine kada je u meču za titulu bio bolji od Bugarina Grigora Dimitrova. Od tada, nije se pojavljivao na završnom mastersu u sezoni, mada je turnir u međuvremenu promenio i mesto odigravanja, umesto u popularnom Bersiju (Akor arena), premešten je u severozapadno predgrađe Pariza, Nanter, u "La Defens" dvoranu.

Direktor turnira Sedrik Piolin smatra da je ovo jedinstvena prilika da ljubitelji tenisa u Parizu vide Đokovića na delu jer bi lako moglo da se dogodi da to bude njegov oproštajni turnir u ovom gradu.

"Mislim da je poruka sledeća, hajde da napravimo maksimum od svega. Hajde da izvučemo najviše od Novaka jer ovo je, ako ne poslednji, onda možda njegov pretposlednji turnir ovde. Naš rekorder, osvajač sedam titula i, treba li to reći, vlasnik 24 grend slem trofeja", kaže Piolin.

On je takođe dodao i da mu nije jasna Novakova logika oko učešća na turniru u Torinu.

"Mučio sam se da shvatim njegovu logiku jer kada se kvalifikovao 2024. i 2025. nije igrao. To je jedinstveno u istoriji. Opet, ove godine kada još nije izborio plasman, želi tamo da igra", dodao je direktor turnira u Parizu.

Novak je zbog pada na ATP listi postavljen tek za desetog nosioca, pa samim tim mora da krene od prve runde takmičenja. Piolin je uveren da će srpski teniser u Vašerou imati ozbiljnog protivnika.

Vašero je već upisao jednu pobedu nad Đokovićem, prošle godine u Šangaju kada je bio 204. na listi i kada je stigao do pehara. U Pariz je stigao prepun samopouzdanja posle trijumfa na turniru u Bazelu, na kom je Đoković zaustavljen u drugom kolu od Nemca Jana-Lenarda Štrufa.