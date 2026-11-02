Piolin: Možda i poslednji Novakov turnir u Parizu
Vreme čitanja: 3min | pon. 02.11.26. | 14:45
Đoković na teren izlazi u utorak, protivnik na startu mu je šampion Bazela
Novak Đoković ima izuzetno težak posao narednih dana na mastersu u Parizu. Plasman u finale najverovatnije ga vodi na završno ATP Finale u Torinu, a to će biti jako teško ostvariti, jer zavisi i od rezultata konkurenata.
Novak će na teren u utorak, na startu protivnik mu je Valentin Vašero iz Monaka, momak koji je prošle godine šokirao sve kada je senzacionalno trijumfovao na mastersu u Šangaju.
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Međutim, pitanje je kako će Novak igrati na turniru koji je u karijeri osvajao sedam puta, poslednji put pre tri godine kada je u meču za titulu bio bolji od Bugarina Grigora Dimitrova. Od tada, nije se pojavljivao na završnom mastersu u sezoni, mada je turnir u međuvremenu promenio i mesto odigravanja, umesto u popularnom Bersiju (Akor arena), premešten je u severozapadno predgrađe Pariza, Nanter, u "La Defens" dvoranu.
Direktor turnira Sedrik Piolin smatra da je ovo jedinstvena prilika da ljubitelji tenisa u Parizu vide Đokovića na delu jer bi lako moglo da se dogodi da to bude njegov oproštajni turnir u ovom gradu.
"Mislim da je poruka sledeća, hajde da napravimo maksimum od svega. Hajde da izvučemo najviše od Novaka jer ovo je, ako ne poslednji, onda možda njegov pretposlednji turnir ovde. Naš rekorder, osvajač sedam titula i, treba li to reći, vlasnik 24 grend slem trofeja", kaže Piolin.
On je takođe dodao i da mu nije jasna Novakova logika oko učešća na turniru u Torinu.
"Mučio sam se da shvatim njegovu logiku jer kada se kvalifikovao 2024. i 2025. nije igrao. To je jedinstveno u istoriji. Opet, ove godine kada još nije izborio plasman, želi tamo da igra", dodao je direktor turnira u Parizu.
Novak je zbog pada na ATP listi postavljen tek za desetog nosioca, pa samim tim mora da krene od prve runde takmičenja. Piolin je uveren da će srpski teniser u Vašerou imati ozbiljnog protivnika.
Vašero je već upisao jednu pobedu nad Đokovićem, prošle godine u Šangaju kada je bio 204. na listi i kada je stigao do pehara. U Pariz je stigao prepun samopouzdanja posle trijumfa na turniru u Bazelu, na kom je Đoković zaustavljen u drugom kolu od Nemca Jana-Lenarda Štrufa.
Vašero je u Švajcarskoj igrao impresivno, pobedio je Marijana Navonea, Rafaela Hodara, Holgera Runea, Tejlora Frica i u finalu Jiržija Lehečku iz Češke u tri seta, 2:6, 6:3, 6:3.
"Nemate nikad lako kolo. Vašero je ove godine bio povređen, ali vidimo da se vratio u dobru formu, ima jakou želju da odigra dobro i ovde. On je igrač sa mnogo kvaliteta. Novak je nešto manje efikasan nego ranijih sezona jer su ga pomalo stigle godine", dodao je Piolin.
S druge strane, bivši broj četiri svetskog tenisa, Britanac Greg Rusedski, smatra da Đoković ima paklen žreb u Parizu, ali da ima šanse da se plasira na ATP Finale.
"Ne verujem da će ići u Torino da bi tamo bio prva rezerva. Bio bih iznenađen da to uradi. Sada sve zavisi od Pariza. Istorijski, podloga u Parizu je malo brža od drugih, a on će morati da podigne igru, mada se nalazi ju brutalnom delu žreba. Ta polovina žreba čini turnir tako uzbudljivim. Trka je još otvorena i postoje upražnjena mesta, tako da je ovo turnir koji obično odlučuje. Žreb je krcat dobrim igračima. I dalje mislim da Novak ima šansu, ali sve će zavisiti i od rezultat De Minora i Hodara koji se takođe bore za mesta u Torinu. Po meni, Novak bi morao da uzme titulu. Svaki put kada kažemo da on to ne može, on to uradi. Tako da nemojmo ga otpisivati", poručio je Rusedski.
Turnir u Parizu je poslednja šansa za igrače da dođu do plasmana u Torino. Lista ATP trke u naredni ponedeljak, po završetku ovog turnira, odrediće spisak putnika za Italiju i završni turnir koji je na programu od 15. do 22. novembra.