Zašto je Dinamo Drezden odustao od Lučića?

S obzirom na to da Bobcin igra na istoj poziciji kao Lučić, jasno je zašto su Nemci odustali od Zvezdinog igrača. Ne trebaju im dva fudbalera na toj poziciji.

20.30: (1,75) Botev Plovdiv (3,50) Lokomotiva Sofija (4,50)

Da se 24-godišnji Beograđanin definitivno neće seliti u Drezden potvrdio je i trener nemačkog drugoligaša Tomas Stam.

“Pitanje je da li je dogovor ikada bio toliko konkretan kao što su svi javili”, rekao je Stam.

Lučić je po novom ugovoru do leta 2029. godine vezan za Zvezdu, za koju je odigrao 64 utakmice uz učinak od četiri gola i devet asistencija. S obzirom na to da u ovom trenutku pored njega crveno-beli od krila na platnom spisku imaju još Kristijana Balova, Vasilija Subotića, Daglasa Ovusua, Loizosa Loizua, Šavija Babiku, Luku Zarića, Dimitrija Šarića i povratnika Osmana Bukarija jasno je da za Lučića nema mesta na našem najvećem stadionu. Videćemo samo kakvo rešenje može da pronađe sportski sektor crveno-belih, pa da sve strane budu zadovoljne.

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