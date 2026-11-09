Zašto nema Maksimovića? Nikoga nećemo da molimo, nismo videli spremnost da igra za U21 tim

Problemi u taboru reprezentacije Srbije. Ćutalo se o njima mesecima, sada je selektor Veljko Paunović rešio da progovori. Prvo je otkrio da Dušan Vlahović nije tu zbog “privatne situacije“, o kojoj bi on sam trebalo da govori “ako je spreman“, a odmah potom i da je smatrao da Nemanja Maksimović treba prvo da igra za U21 tim, ali da u stručnom štabu nisu videli spremnost veziste Lajpciga da se spusti na nivo mlade reprezentacije.

Možda jednako bitan je bio Paunovićev ton, pošto se na konferenciji za novinare pred utakmice sa Nemačkom i Grčkom za kraj Lige nacije jasno osetilo da selektoru nimalo nije prijalo Maksimovićevo odbijanje da zaigra za U21 ekipu. Izgleda, ne samo njegovo, jer je Paunović rekao da se sve ono što govori za Maksimovića odnosi i za Ognjena Ugrešića, doskorašnjeg veziste Partizana, sada solunskog PAOK-a.

“Mislim da mu je potrebno da igra za U21 reprezentaciju, ali nije na spisku iz razloga što nismo videli njegovu spremnost da igra za mladu reprezentaciju. Mi ne možemo nikoga da molimo. Ako igrač ne misli da treba da igra za U-21, ne mogu više da puštam da se kriju ljudi iza mene, ne želim nikoga da napadam. Ja verujem u njega, stavio sam ga na širi spisak da mu pokažem da računam na njega. Ali mora da igra za U-21, zato što u klubu nema dovoljnu minutažu. Da je u Engleskoj, stavili bi ga da igra na U23. Znam da nemaju ni neki drugi, znam da neko može da okrene. Ali još uvek nisam video dovoljno“, počeo je Paunović.