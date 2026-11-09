Srpski trener smenjen u Sudanu posle pobede sa 3:0

Neprijatno iznenađenje za srpskog fudbalskog trenera Darka Novića. Posle pobede njegovog Al Mereiha protiv Etoal de Lesta sa 3:0 u nedelju rukovodstvo sudanskog kluba je rešilo da mu uruči otkaz. Zajedno sa Novićem klub je napustio i njegov stručni štab.

Ovaj 54-godišnjak iz Zrenjanina je na klupu Al Meraiha došao na leto 2025. godine, a posla ga je najverovatnije koštao neuspeh u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tamo je u septembru dvaput pobedio Pauer Dinamos iz Zambije sa po 1:0, ali u plej-ofu za ulazak u elitno takmičenje nije uspeo da eliminiše Horoju iz Gvineje.