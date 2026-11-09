Srpski trener smenjen u Sudanu posle pobede sa 3:0
Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 12:15
Darko Nović posle 11 mečeva napušta Al Mereih, uprkos ubedljivom trijumfu nad Etoal de Lestom
Neprijatno iznenađenje za srpskog fudbalskog trenera Darka Novića. Posle pobede njegovog Al Mereiha protiv Etoal de Lesta sa 3:0 u nedelju rukovodstvo sudanskog kluba je rešilo da mu uruči otkaz. Zajedno sa Novićem klub je napustio i njegov stručni štab.
Ovaj 54-godišnjak iz Zrenjanina je na klupu Al Meraiha došao na leto 2025. godine, a posla ga je najverovatnije koštao neuspeh u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tamo je u septembru dvaput pobedio Pauer Dinamos iz Zambije sa po 1:0, ali u plej-ofu za ulazak u elitno takmičenje nije uspeo da eliminiše Horoju iz Gvineje.
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Inače, Al Meraih je sudanski klub, ali zbog rata u toj zemlji se takmiči u prvenstvu Ruande. U tom takmičenju je odigrao pet utakmica u novoj sezoni, ne zna još za poraz, ali ima tri remija. Verovatno je i to uticalo na prevremeni rastanak.
16.00: (1,12) ZED (7,50) Minjat (18,0)
Nović dugo već radi u afričkom fudbalu, poslednja srpska ekipa koju je trenirao bila je Bežanija još 2005. godine. Od tada je, između ostalih, trenirao APR, ES Setif, Al Bukirju, Monastir, Al Batin, Al Šamal, ali i reprezentaciju Libije.
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