Alkaras: Pariz je pao, vreme je i za trofej u Torinu
Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 12:06
Španski teniser puca od samopouzdanja u završnici sezone, Đoković drugi put godinu završava van Top 10
Karlos Alkaras je smanjio zaostatak na ATP listi za vodećim dvojcem na ATP listi koji čine Aleksander Zverev i Janik Siner.
Španac, koji je u nedelju osvojio po prvi put masters u Parizu, stigao je do 29. trofeja u karijeri i trećeg u poslednjih nekoliko nedelja. Nema dileme da će u ovakvoj formi biti veliki favorit i za trofej na završnom ATP finalu u Torinu od 15. do 22. novembra.
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Alkaras je u finalu Pariza bio bolji od Amerikanca Bena Šeltona, 7:6 (5), 7:5, a na novoj ATP listi ima 7.100 poena. Zaostatak za Sinerom sada je 2.350 poena, a za vodećim Zverevim 2.450.
"Ovih poslednjih nekoliko nedelja bile su najbolje za mene otkako sam se vratio na teren. Ova nedelja u Parizu bila je posebna. U smislu tenisa, mada sam se i u Beču osećao prilično komforno. Ove nedelje sam ipak napravio iskorak na tom mentalnom planu. Imao sam mnogo teških momenata. Ne kažem nužno zbog meč poena, ali tokom mečeva sam se suočavao sa teškim unutrašnjim momentima. Borio sam se sa sobom, trudio se da budem pozitivan, da ostanem mentalno jak i ne dozvolim da se negativne misli odraze na igru. Srećan sam što mogu da kontrolišem emocije u svakom trenutku i u svakom meču", priznao je Alkaraz.
Nije bilo lako adaptirati se na različite uslove u tako kratkom periodu. Dok je teren u Beču bio veoma spor, onaj u dvorani u Parizu delovao je poput ledene plohe, bio je ekstremno brz i zahtevao je drugačiji pristup igri.
Protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu bio je prinuđen da spasava meč lopte, a po osvajanju trofeja upitan je i kako se oseća što će biti jedan od glavnih favorita u Torinu.
"Hajde da vidimo, mečevi ovde u Parizu bili su veoma tesni. Istina je da se osećam dobro i da napredujem, posebno na ovakvoj podlozi. Idem u Torino, pokušaću i tamo da radim isto što sam i ovde. Uvek želim da idem napred, da popravljam igru, koja još evoluira. Da li sam favorit ili ne i da li se tako osećam, tu ništa nije u mojim rukama, tako da o tome i ne razmišljam. Idem tamo da igram tenis, da uživam igrajući dobar tenis. Na ljudima je da li me tamo vide kao favorita ili ne", rasterećen je momak iz Mursije.
Alkaras još nije uspeo da osvoji završni turnir u sezoni, prošle godine igrao je u finalu u kojem je od njega bio bolji Janik Siner.
"To je turnir na kojem igra osam najboljih na svetu. Važno je takmičenje za sve. Za to se borimo, da budemo u što boljoj startnoj poziciji za novu sezonu, ali i da cele godine budemo u tom krugu najboljih kako bi se kvalifikovali na turnir. To nam daje dodatnu motivaciju i energiju. Rekao sam otvoreno, to je turnir koji želim da osvojim jednog dana. Ne znam da li će to biti ove ili sledeće godine, kao ni da li ću ikad uspeti u tome, ali radim naporno u tom smeru. Verujem da sam to u stanju. Tamo stižem sa velikim samopouzdanjem, uz veliki broj informacija o onom što želim da popravim na turniru. Sigurno ću se truditi da tako i bude", zaključio je Alkaras.
Aleksander Zverev na novoj listi ima 9.950 bodova, dok je Janik Siner drugi sa 9.450. Ben Šelton, finalista Pariza je četvrti sa 5,170.
Novak Đoković je zbog ranog izleta u Parizu propustio priliku da se nađe u Torinu, a pao je i za jednu poziciju, sada je na 12. mestu sa 2.940 bodova. Novak će tako drugi put u poslednjih 20 godina sezonu završiti van deset najboljih na svetskoj listi. To mu je dogodilo prethodno 2017. kada je imao problema sa povredom lakta.
Skok u Top 10 napravio je Tejlor Fric koji je bio na 12. mestu, sada ima 3.285 poena.