Alkaras: Pariz je pao, vreme je i za trofej u Torinu

Alkaras je u finalu Pariza bio bolji od Amerikanca Bena Šeltona, 7:6 (5), 7:5, a na novoj ATP listi ima 7.100 poena. Zaostatak za Sinerom sada je 2.350 poena, a za vodećim Zverevim 2.450.

"Ovih poslednjih nekoliko nedelja bile su najbolje za mene otkako sam se vratio na teren. Ova nedelja u Parizu bila je posebna. U smislu tenisa, mada sam se i u Beču osećao prilično komforno. Ove nedelje sam ipak napravio iskorak na tom mentalnom planu. Imao sam mnogo teških momenata. Ne kažem nužno zbog meč poena, ali tokom mečeva sam se suočavao sa teškim unutrašnjim momentima. Borio sam se sa sobom, trudio se da budem pozitivan, da ostanem mentalno jak i ne dozvolim da se negativne misli odraze na igru. Srećan sam što mogu da kontrolišem emocije u svakom trenutku i u svakom meču", priznao je Alkaraz.

Nije bilo lako adaptirati se na različite uslove u tako kratkom periodu. Dok je teren u Beču bio veoma spor, onaj u dvorani u Parizu delovao je poput ledene plohe, bio je ekstremno brz i zahtevao je drugačiji pristup igri.

Protiv Tejlora Frica u četvrtfinalu bio je prinuđen da spasava meč lopte, a po osvajanju trofeja upitan je i kako se oseća što će biti jedan od glavnih favorita u Torinu.

"Hajde da vidimo, mečevi ovde u Parizu bili su veoma tesni. Istina je da se osećam dobro i da napredujem, posebno na ovakvoj podlozi. Idem u Torino, pokušaću i tamo da radim isto što sam i ovde. Uvek želim da idem napred, da popravljam igru, koja još evoluira. Da li sam favorit ili ne i da li se tako osećam, tu ništa nije u mojim rukama, tako da o tome i ne razmišljam. Idem tamo da igram tenis, da uživam igrajući dobar tenis. Na ljudima je da li me tamo vide kao favorita ili ne", rasterećen je momak iz Mursije.