Zvali ga Mađari, ali Miljan Krpić je novi štoper Srbije

Ustalio se tamo još od januara 2024. i sa kraćim izuzetkom iz jeseni 2025. iz prvih 11 nije ispadao. U međuvremenu je zadužio i kapitensku traku.

Usput ostavio toliko dobar utisak da su svojevremeno Mađari hteli da ga zovu pod svoju zastavu.

“Pratili smo Krpića poslednjih meseci i odlučili da nam je takav igrač potreban. Nije dobio poziv za martovske mečeve, ne može da igra, jer ne ispunjava FIFA propise. Inače bismo ga pozvali. Pratićemo situaciju i pokušati da rešimo problem“, govorio je selektor Mađarske Marko Rosi početkom ove godine.

Međutim, kako Fifina pravila nalažu da jedan fudbaler koji nema porodične veze sa drugom državom, grb može da zameni samo ako pet godina živi u toj zemlji, Krpić nije mogao momentalno u mađarsku reprezentaciju. A, izgleda da ni neće, jer je Paunović ovim pozivom obelodanio da i Srbija ozbiljno računa na Krpića.

Đer je inače još u januaru odbio Ferencvaroševu ponudu od 1.500.000 evra fiksno, plus 500.000 u bonusima za Krpića i pre nekih mesec dana produžio ugovor sa njim do 2029. godine.