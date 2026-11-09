Udarac za Zvezdu: Timi Maks Elšnik u autu do kraja jeseni

Crvena zvezda će preostalih šest mečeva do kraja jesenje sezone odigrati bez jednog od najstandarnijih igrača Timija Maks Elšnika. Sport klub Slovenija piše da je povreda zadnje lože iskusnog veziste ozbiljnije prirode, zbog čega je morao da otkaže poziv selektoru Boštijanu Cezaru.

Elšnik se povredio tokom duela sa Interom iz Andore kada je morao na terenu da provede više minuta nego što je planirano.