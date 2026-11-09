Udarac za Zvezdu: Timi Maks Elšnik u autu do kraja jeseni
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Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 11:54
Tako bar piše Sport klub
Crvena zvezda će preostalih šest mečeva do kraja jesenje sezone odigrati bez jednog od najstandarnijih igrača Timija Maks Elšnika. Sport klub Slovenija piše da je povreda zadnje lože iskusnog veziste ozbiljnije prirode, zbog čega je morao da otkaže poziv selektoru Boštijanu Cezaru.
Elšnik se povredio tokom duela sa Interom iz Andore kada je morao na terenu da provede više minuta nego što je planirano.
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Izostanak Elšnika sigurno će predstavljati ozbiljan problem za Rijeru u mečevima protiv Genta, Iberije i Trabzona. Profilisao se Elšnik kao čovek od velikog poverenja iskusnog stručnjaka, davao je golove protiv Lugana i Kopenhagena.
Povrede zadnje lože imaju još Bamba Dijeng i Mihailo Ristić, neizvesno je koliko će i oni moći da pomognu do zimske pauze.
Crvena zvezda u Ligi konferencije gostuje Gentu (26. novembar) i Iberiji 1999 (10. decembar), a dočekuje Trabzon (17. decembar).