Orlovi opet bez Dušana Vlahovića: Rekao mi je da ima privatnu situaciju

Standardan u Bešiktašu, ali još odsutan iz reprezentacije. Sada već punu godinu. Jer Dušan Vlahović se zahvalio na pozivu za utakmice Lige nacije sa Nemačkom i Grčkom, zbog, kako je rekao selektor Veljko Paunović, privatne situacije koju treba da reši.

“Rekao mi je da ima privatnu situaciju koju treba da reši. To je sve što mogu da kažem, ne bi bilo u redu da ja stavljam reči u njegova usta. Trebalo bi da pitate njega ako je spreman da odgovori. Gubitak za nas, ali i prilika za druge igrače da pokažu spremnost, odanost i pripadnost reprezentaciji“, rekao je Paunović na konferenciji za novinare uoči poslednje dve utakmice u Ligi nacija.

Na kojoj je potvrdio da zbog udarca u bubreg u timu skoro sigurno neće biti ni Strahinje Pavlovića – zbog njega je naknadni poziv dobio Miljan Krpić – kao ni Alekse Terzića, koji je imao “infekcioni proces“.