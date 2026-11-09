Orlovi opet bez Dušana Vlahovića: Rekao mi je da ima privatnu situaciju
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 12:13
“Pitajte njega ako je spreman da odgovori“, kaže Veljko Paunović
Standardan u Bešiktašu, ali još odsutan iz reprezentacije. Sada već punu godinu. Jer Dušan Vlahović se zahvalio na pozivu za utakmice Lige nacije sa Nemačkom i Grčkom, zbog, kako je rekao selektor Veljko Paunović, privatne situacije koju treba da reši.
“Rekao mi je da ima privatnu situaciju koju treba da reši. To je sve što mogu da kažem, ne bi bilo u redu da ja stavljam reči u njegova usta. Trebalo bi da pitate njega ako je spreman da odgovori. Gubitak za nas, ali i prilika za druge igrače da pokažu spremnost, odanost i pripadnost reprezentaciji“, rekao je Paunović na konferenciji za novinare uoči poslednje dve utakmice u Ligi nacija.
Na kojoj je potvrdio da zbog udarca u bubreg u timu skoro sigurno neće biti ni Strahinje Pavlovića – zbog njega je naknadni poziv dobio Miljan Krpić – kao ni Alekse Terzića, koji je imao “infekcioni proces“.
Izabrane vesti
No, izostanak Vlahovića svakako je najveće iznenađenje, pošto napadač Bešiktaša nema nikakav problem sa povredama. Štaviše, u nedelju je protiv Genčlebirligija postigao dva gola, svoj osmi i deveti otkako se preselio u Istanbul.
Međutm, poslednji meč za Srbiju odigrao je još 13. novembra 2025, protiv Engleske u neuspešnim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. I sada je već sasvim jasno da nekakav ozbiljan problem postoji.
Dušan Vlahović je do sada odigrao 41 utakmicu za reprezentaciju Srbije i postigao 16 golova, dok je još osam namestio. I bilo je nekako uvreženo mišljenje da će postati novi lider državnog tima. Sada niko ne može da garantuje kada ćemo ga ponovo videti u reprezentaciji.
Srećom po Paunovića, u špicu svakako imamo veliki izbor, pošto su tu Luka Jović, Mihajlo Cvetković i povratnik Aleksandar Mitrović.