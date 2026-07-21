Dvejn Kejsi kandidat za klupu projekta Luke Dončića
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 20:51
Do sada su se sa timom iz Rima povezivali Etore Mesina, Serđo Skariolo i Igor Miličić
Želela je Roma SPQR da započne projekat sa velikim trenerskim imenom na klupi, što potvrđuju opcije koje su se povezivale sa ekipom. Pominjali su se Etore Mesina, Serđo Skariolo a bilo je i priče da je Igor Miličić u završnoj fazi pregovora sa novim timom iz Italije. Ipak izgleda da i dalje ništa nije potpuno završeno.
Kako javlja američki insajder Mark Stajn, bivši NBA trener godine, Dvejn Kejsi, još jedno je ime na listi želja rimskog kluba, iza kojeg stoje Luka Dončić i nekadašnji generalni menadžer Dalas Maveriksa, Doni Nelson.
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Kejsi je na različitim funkcijama NBA ligi proveo poslednje 32 godine. Sa ekipom Dalasa, kao pomoćnik Riku Karlajlu, osvojio je NBA prsten u sezoni 2010/11. Najveći trenerski individualni uspeh stigao mu je u sezoni 2017/18 kada je i dobio otkaz u ekipi Toronta.
Došao je te godine do prve pozicije na Istoku sa 59 pobeda, ali i pored velikih očekivanja, u drugoj rundi plej-ofa ih je počistio Klivlend rezultatom 0-4. Kejsi je nakon tog poraza dobio otkaz. I pored neočekivanog ispadanja, udruženje NBA trenera izglasalo ga je za trenera godine, a samo dva dana posle tog priznanja uručen mu je otkaz. Na njegovo trenersko mesto seo je tadašnji pomoćnik Nik Nurs.
Poslednjih osam godina, Kejsi je proveo u Detroitu. Prvih pet kao glavni trener a posle toga obavljao je funkciju savetnika u upravi Pistonsa.
Roma SPQR ne krije visoke ambicije. Cilj im je mesto u budućoj NBA Evropa ligi koja će startovati od sezone 2027/28 , dok će u narednoj takmičarskoj godini probiti led na evropskoj sceni kroz Evrokup. U drugom najjačem evropskom takmičenju naći će se u grupi D, gde će im rivali biti Monako, Bašakšehir, Manresa, Ulm, Lijatkabelis, PAOK i Balkan Botevgrad.
I igrački deo tima iz Rima počeo je polako da se sklapa, jer po navodima iz Italije, dres Rome nosiće Niko Manion, Džesi Edvards i Džerald Ajaji.