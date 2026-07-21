Dvejn Kejsi kandidat za klupu projekta Luke Dončića

Želela je Roma SPQR da započne projekat sa velikim trenerskim imenom na klupi, što potvrđuju opcije koje su se povezivale sa ekipom. Pominjali su se Etore Mesina, Serđo Skariolo a bilo je i priče da je Igor Miličić u završnoj fazi pregovora sa novim timom iz Italije. Ipak izgleda da i dalje ništa nije potpuno završeno.

Kako javlja američki insajder Mark Stajn, bivši NBA trener godine, Dvejn Kejsi, još jedno je ime na listi želja rimskog kluba, iza kojeg stoje Luka Dončić i nekadašnji generalni menadžer Dalas Maveriksa, Doni Nelson.