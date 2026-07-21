Remont Ipsviča: Krilo Lestera za 27.000.000, Japanac kojem bi Seltik mogao da podigne bistu i golman

Napad Ipsviča biće dodatno osnažen potpisom japanskog reprezentativca Daizena Maede, pošto je klub uspešno dogovorio uslove transfera sa Seltikom. Čelnici engleskog tima pristali su da plate 8.000.000 funti fiksno (oko 9.400.000 evra) + 2.000.000 funti (oko 2.400.000 evra) potencijalnih bonusa za svestranog 29-godišnjaka koji primarno pokriva poziciju levog krila, ali može da odgovori i zadacima bilo gde u navalnoj liniji. Maeda u Englesku donosi bogato šampionsko iskustvo, s obzirom na to da je sa timom iz Glazgova osvojio čak pet titula prvaka Škotske, a u maju je postao heroj sezone tima sa Parkheda, pošto je u poslednjem kolu u 88. minutu dao gol za pobedu protiv Hartsa.

Pored klupskih trofeja, Japanac iza sebe ima i 30 nastupa za nacionalni tim, a bio je i starter na tri utakmice Mundijala, gde se upisao u strelce protiv Švedske. Očekuje se da se Maeda saigračima priključi odmah po okončanju njihovog letnjeg trenažnog kampa u španskoj La Mangi.

Osim napadačkih opcija, rukovodstvo kluba osvežilo je i konkurenciju među stativama dovođenjem talentovanog holandskog čuvara mreže Kejna van Ovelena. Mladi 22-godišnji golman stigao je iz svog matičnog Volendama u posao vrednom ukupno 5.000.000 evra, od čega 3.500.000 čini fiksni deo, a ostatak čine potencijalni boonusi. Van Ovelen iza sebe ima solidno iskustvo u Erediviziji gde je prošle sezone sakupio 32 nastupa, a u Ipsviču ga vide kao zalog za budućnost. Menadžer Gari O'Nil naglasio je da je reč o perspektivnom golmanu koji je već isksuio seniorski fudbal i koji će dodatno zaoštriti borbu za mesto prvog čuvara mreže sa Kristijanom Voltonom i Aleksom Palmerom.

Jasno je da je rukovodstvo Ipsviča odradilo ozbiljan posao u dosadašnjem toku prelaznog roka. Osiguravanjem eksplozivnosti po krilima i stabilnosti na golu, klub je poslao jasnu poruku rivalima da nema nameru da igra epizodnu ulogu, pa navijači na Portman Roudu sa velikim optimizmom iščekuju početak nove sezone.