Lepinjica za Veljka Simića, Hrvat i Srbin pojeli Fince: Sabah na utakmicu do evropske jeseni
Vreme čitanja: 2min | uto. 21.07.26. | 20:17
Ako izdrži u revanšu u Finskoj, šampion Azerbejdžana će se prvi put u istoriji plasirati u grupnu/ligašku fazu evropskih takmičenja
Baku je večeras svedočio balkanskom fudbalskom receptu koji je aktuelnog prvaka Azerbejdžana doveo nadomak plasmana u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, koji bi značio obezbeđen ligaški deo Lige konferencije. U prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Sabah je na svom terenu slavio protiv finskog KuPS-a 1:0 (1:0), a heroji trijumfa bili su momci sa ovih prostora.
Trenutak odluke, koji je zapalio tribine Bank Respublika Arene, dogodio se u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Kada su svi već čekali odlazak na odmor, viđena je najlepša akcija na utakmici. Hrvatski internacionalac Ivan Lepinjica povukao je napad i poslao hirurški preciznu loptu u kazneni prostor gostiju. Tamo ju je, u maniru rasnih strelaca, dočekao srpski fudbaler Veljko Simić i rutinski matirao nemoćnog golmana KuPS-a za 1:0. Gol pogledajte OVDE.
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Bila je to akcija iz udžbenika, Lepinjica je servirao loptu kao na tacni, a Simić je hladnokrvno realizovao šansu i pokazao zašto je najtraženiji igrač azerbejdžanskog fudbala. Finci, poznati po čvrstoj i disciplinovanoj odbrani, jednostavno nisu imali lek za ovaj balkanski tandem. U drugom poluvremenu Sabah je pametnom igrom uspeo da sačuva stečenu prednost, čak je i šteta što nije uspeo da pobedi ubedljvije.
Rutinski posao obavio je švedski šampion Mjelbi protiv gibraltarskog Linkoln Red Impsa 3:0 (3:0). Sva tri gola senzacionalni prvak svoje zemlje dao je u rasponu od 13 minuta, između 18. i 31. minuta. Skoro sav posao oko prolaza obavio je Slovan iz Bratislave, koji je slavio u Gruziji protiv Iberije 1999 sa 2:0. Golove za Slovan dali su Slovenac Andraž Šporar i Gambijac Alasana Jiradžang. Sa dva gola razlike trijumfovao je i jermenski Ararat protiv Šamroka, ali na domaćem terenu (2:0), pa će prvak Republike Irske ponovo na svom stadionu morati da juri dva gola deficita iz prve utakmice, baš kao i protiv malteške Florijane u prethodnoj rundi kvalifikacija.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA – 2. KOLO (PRVI MEČEVI)
Utorak
Ararat - Šamrok 2:0 (0:0)
/Sandro Lima 51, Banžaki 80/
Iberija 1999 - Slovan Bratislava 0:2 (0:2)
/Šporar 25, Jiradžang 32/
Mjelbi - Linkoln Red Imps 3:0 (3:0)
/Samuelsen 18, 24, Bergstrom 31/
Sabah - KuPS 1:0 (1:0)
/Simić 45+1/
Orhus - Leh 1:4 (0:2)
/Arnstad 55 - Išak 29, Valemark 42, 65, Jegbe 61/
20.00: (1,18) Fenerbahče (7,25) Gornjik Zabže (15,0)
20.00: (3,60) Tun (3,70) Dinamo Zagreb (2,00)
20.30: (1,80) Šturm (3,70) Harts (4,30)
20.45: (2,25) KI Klaksvik (3,20) Kauno Žalgiris (3,40)
21.00: (14,0) Larn (6,75) Crvena zvezda (1,20)
21.00: (2,55) Vikingur Rejkjavik (3,50) Hapoel Ber Ševa (2,60)
Sreda
19.00: (1,70) Omonija (3,45) Kairat (4,90)
19.30: (2,15) Levski (3,30) Univerzitatea Krajova (3,50)
21.00: (3,60) Egnatija (3,40) Celje (2,10)
***Kvote su podložne promenama