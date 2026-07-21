Lepinjica za Veljka Simića, Hrvat i Srbin pojeli Fince: Sabah na utakmicu do evropske jeseni

Baku je večeras svedočio balkanskom fudbalskom receptu koji je aktuelnog prvaka Azerbejdžana doveo nadomak plasmana u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, koji bi značio obezbeđen ligaški deo Lige konferencije. U prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Sabah je na svom terenu slavio protiv finskog KuPS-a 1:0 (1:0), a heroji trijumfa bili su momci sa ovih prostora.

Trenutak odluke, koji je zapalio tribine Bank Respublika Arene, dogodio se u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Kada su svi već čekali odlazak na odmor, viđena je najlepša akcija na utakmici. Hrvatski internacionalac Ivan Lepinjica povukao je napad i poslao hirurški preciznu loptu u kazneni prostor gostiju. Tamo ju je, u maniru rasnih strelaca, dočekao srpski fudbaler Veljko Simić i rutinski matirao nemoćnog golmana KuPS-a za 1:0. Gol pogledajte OVDE.