Filip Stanković spreman za Seriju A: Saigrači mi veruju, inspiraciju pronalazim u Handanoviću

Venecija je ovog leta vrlo ambiciozna, već je potrošila 22.250.000 evra na pojačanja, rešena da joj se ne ponovi scenario od pre dve godine kada se ekspresno vratila u niži rang.

“Oseća se da je uprava uz nas i da želi da raste zajedno sa ekipom. Pokušaćemo da izborimo opstanak i odvedemo Veneciju što je moguće dalje”, rekao je Stanković pre nego što se osvrnuo na jedino dosadašnje iskustvo u Seriji A, pomenutu sezonu kada se Venecija brzo vratila u Seriju B.“Bila je to komplikovana sezona koja se završila ispadanjem, ali nikada nismo odustali. Iz tog iskustva smo mnogo naučili, znamo šta nas čeka i spremni smo da odgovorimo izazovima koji dolaze”.

Stanković se prošle sezone istakao kao važan član Stropine ekipe, a taj status trebalo bi da zadrži i u elitnom rangu gde će imati priliku da se predstavi najvećim klubovima sa Čizme.

“Srećan sam. Stekao sam iskustvo u Holandiji, u Sampdoriji i u Seriji B sa Venecijom. Znam da me čeka teška sezona, ali razmišljaćemo utakmicu po utakmicu. To je izazov koji mi se dopada. Saigrači imaju poverenje u mene, a ja se trudim da i njima ulijem samopouzdanje”.

Veruje mu i Stropa. Prošle sezone ukazao mu je poverneje na svakoj od 38 utakmica u prvenstvu za šta se 24-godišnjak odužio partijama među stativama.

“Trener Stropa mi je pokazao toliko novih poteza koje ranije nisam video. Otvorio mi je potpuno novu perspektivu i zaista sam srećan što radim sa njim i njegovim stručnim štabom, koji mi pomažu da napredujem u tom segmentu - u igri nogom i započinjanju napada iz zadnje linije“.

Na pitanje ko su golmani na koje se ugledao, istakao je dvojicu nekadašnjih čuvara mreže Intera, njegovog bivšeg kluba.

“Moj idol je oduvek bio Žulio Sezar, ali sam uvek inspiraciju pronalazio u Samiru Handanoviću. Trenirao sam sa njim dve ili tri godine i svaki trening sa njim bio je prava lekcija. Trudio sam se da 'ukradem' što je više moguće, kako na golu i u igri nogom, tako i van terena jer je on pravi profesionalac. Stvarno volim one koji prvi izađu na teren i poslednji sa njega odu. On obraća pažnju na svaki detalj i ja se trudim da budem makar malo poput njega”, zaključio je Stanković.