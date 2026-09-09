Bizarni nadrealizam srpske košarke: Dva žreba za istu ligu, KSS i KLS u totalnom ratu

Ako ste mislili da ste u domaćem sportu videli baš sve, srpska klupska košarka je uspela da probije sve granice logike. U toku je otvoreni institucionalni rat između Košarkaškog saveza Srbije (KSS) i Udruženja klubova KLS, a situacija je otišla toliko daleko da domaći šampionat trenutno ima dva različita žreba za istu takmičarsku sezonu. Dok krovni savez (KSS) vuče jednostrane poteze i organizuje sopstveno izvlačenje parova, klubovi ih otvoreno ignorišu, ne priznaju njihove odluke i zakazuju sopstveni, paralelni žreb.

Bizarni zaplet počeo je kada je Upravni odbor KSS-a odlučio da preuzme kontrolu nad prvim rangom domaćeg takmičenja. Savez je brže-bolje sproveo svoj žreb u sredu, proglasio parove i praktično poručio klubovima kako će sezona izgledati. Međutim, odgovor sa druge strane stigao je ekspresno i bez uvijanja u oblandu. Udruženje klubova KLS izdalo je zvanično saopštenje u kom je potez Saveza nazvalo činom "institucionalne samovolje“, proglasivši taj žreb potpuno nelegitimnim, nezakonitim i protivnim odlukama Skupštine UK KLS.