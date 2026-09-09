Bizarni nadrealizam srpske košarke: Dva žreba za istu ligu, KSS i KLS u totalnom ratu
Vreme čitanja: 2min | sre. 09.09.26. | 12:47
U sredu je održan žreb u organizaciji KSS, u četvrtak sledi "kontražreb" KLS-a pred televizijskim kamerama
Ako ste mislili da ste u domaćem sportu videli baš sve, srpska klupska košarka je uspela da probije sve granice logike. U toku je otvoreni institucionalni rat između Košarkaškog saveza Srbije (KSS) i Udruženja klubova KLS, a situacija je otišla toliko daleko da domaći šampionat trenutno ima dva različita žreba za istu takmičarsku sezonu. Dok krovni savez (KSS) vuče jednostrane poteze i organizuje sopstveno izvlačenje parova, klubovi ih otvoreno ignorišu, ne priznaju njihove odluke i zakazuju sopstveni, paralelni žreb.
Bizarni zaplet počeo je kada je Upravni odbor KSS-a odlučio da preuzme kontrolu nad prvim rangom domaćeg takmičenja. Savez je brže-bolje sproveo svoj žreb u sredu, proglasio parove i praktično poručio klubovima kako će sezona izgledati. Međutim, odgovor sa druge strane stigao je ekspresno i bez uvijanja u oblandu. Udruženje klubova KLS izdalo je zvanično saopštenje u kom je potez Saveza nazvalo činom "institucionalne samovolje“, proglasivši taj žreb potpuno nelegitimnim, nezakonitim i protivnim odlukama Skupštine UK KLS.
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Klubovi se pozivaju na važeće sportske akte, Zakon o sportu, ali i na privremenu meru Stalnog arbitražnog suda Olimpijskog komiteta Srbije koja je navodno zabranila Savezu da preuzima ligu. KSS je tu odluku ignorisao, a klubovi su uzvratili istom merom, potpunim ignorisanjem Saveza.
Da nadrealizam bude potpun, Udruženje klubova KLS (koje okuplja i organizuje timove koji zapravo treba da izađu na teren) nastavlja po svom planu kao da se žreb KSS-a nikada nije ni dogodio. Oni su zvanično najavili da će se oficijelni, legitimni žreb za 20. jubilarnu sezonu KLS održati u četvrtak, 10. septembra 2026. godine sa početkom u 17:00 časova.
Da stvar bude još apsurdnija, ovaj "kontra-žreb" imaće i direktan televizijski prenos na kanalu TV Arena Premium 1, gde će javnost saznati prave parove novog šampionata koji bi trebalo da počne prvog vikenda oktobra.
"Ovim putem obaveštavamo srpsku javnost da je žreb za novu sezonu Košarkaške lige Srbije, koji je održan danas u organizaciji KSS, nelegitiman i protivan odlukama koje su juče usvojene od strane većine u Skupštini UK KLS. Žreb za 20. jubilarnu sezonu KLS biće održan sutra (četvrtak) sa početkom od 17.00 časova, uz direktan prenos na TV Arena Premium 1".
Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije
Dok se čeka četvrtak i novo mešanje kuglica, domaća košarka ostaje zarobljena u klinču dve struje. Imamo ligu, imamo klubove, imamo savez, a imamo i duplo više parova nego što nam je potrebno. Rat do istrebljenja se nastavlja, a deblji kraj, po ko zna koji put, izvući će sam sport.