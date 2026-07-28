Zidan na promociji: Čekao sam pet godina na ovaj dan, radićemo stvari drugačije i igrati na gol više

Odmah potom, legendarni Zizu je iskoristio priliku da oda priznanje svom prethodniku i nekadašnjem saigraču iz šampionske generacije, Didijeu Dešanu, koji je na klupi nacionalnog tima proveo punih 14 godina.

"Pozdravljam DD-a na svemu što je uradio, ovo je prilika da mu kažem bravo. Nešto novo sada počinje, ali uvek sa istim ciljem, a to je da pobeđujemo."

Dugogodišnja pauza od trenerskog posla i odbijanje mnogobrojnih klupskih ponuda konačno su dobili svoje objašnjenje. Zidan je priznao da je u glavi imao samo jedan jedini cilj od trenutka kada je 2021. godine napustio Real Madrid.

"Današnji dan je za mene kontinuitet, ostvarenje sna. Imao sam ponude tokom četiri ili pet godina da preuzmem neki klub i sve sam ih odbio zbog reprezentacije Francuske. To je bila jedina stvar koju sam želeo da radim. Upoznao sam ovaj dres još kao dete, počeo sam u mlađim kategorijama i prošao sve stepenike dok nisam stigao do A tima. Daću sve od sebe da ovaj tim nastavi da pobeđuje, to je jedina stvar koja me pokreće."

Iako je na sceni delovao smireno i staloženo, novi selektor Francuske nije skrivao duboke emocije i uzbuđenje zbog povratka pod okrilje saveza.

"Ovo je neizmerna radost. Srećan sam zbog svega što mi se dešava, nemam drugih reči. Suzdržan sam jer u sebi nosim mnogo emocija, ali spreman sam za ovaj izazov. Proveo sam ovih četiri-pet godina čekajući ovaj dan. Emotivan sam, ne možete to da vidite, ali u meni sve gori od uzbuđenja. Presrećan sam."

Pitanje stila igre bilo je jedno od ključnih tokom čitave konferencije, posebno nakon kritika na račun prethodnika. Zidan je jasno nagovestio da će njegova Francuska igrati napadački i za gol više, inspirisana njegovim igračkim danima.

"Mene pokreće igra. Bio sam desetka, ono što me pokreće jeste odlazak na teren sa ciljem da se daju golovi. Živeo sam 25 godina u Španiji, znate šta to znači. Na terenu sam bio lider igrom, a danas postajem lider zahvaljujući svom iskustvu."

Kada su ga novinari pritisli da detaljnije objasni formaciju i taktičke zamisli, Zidan je pozvao na strpljenje dok ne obavi prve razgovore sa igračima u svlačionici.

"Ne mogu vam u dve reči objasniti kako ćemo pobeđivati. Na raspolaganju imam izvanredan tim. Moram prvo da sletim, da vidim igrače, da im objasnim svoj projekat igre i ono što ćemo raditi zajedno. Nakon toga, na meni je kao treneru da učinim da ovaj tim nastavi sa pobedama."

Što se tiče stručnog štaba, novi kormilar Trikolora potvrdio je da ostaje veran ljudima sa kojima je osvojio sve u klupskom fudbalu, uz nagoveštaj nekoliko osveženja.

"Moj uži i tehnički štab je već postavljen, to je praktično isti onaj koji sam imao svih ovih godina u Realu, uz možda dva ili tri nova imena. Veran sam po tom pitanju i nastavićemo avanturu sa tim ljudima."

Konferencija za medije ponudila je i rešenja za mnoga praktična pitanja, od potencijalnih sukoba interesa sa sponzorima, preko odnosa sa Didijeom Dešanom, pa sve do konkretnih priprema za predstojeće reprezentativne izazove.

Mnoge je zanimalo kako će se rešiti pitanje sponzorstva, s obzirom na to da je Zidan decenijama zaštitno lice Adidasa, dok je Fudbalski savez Francuske pod ugovorom sa Najkijem. Novi selektor i predsednik FFF-a brzo su otklonili sve sumnje.

"Adidas se neće mešati u rad reprezentacije Francuske. Neću se odreći svog sponzora sa kojim sarađujem već 30 godina." (Predsednik FFF-a je potvrdio da će Zidan moći samostalno da bira obuću, dok će kompletna ostala oprema nositi znak zvaničnog sponzora saveza).

Upitan o eventualnom konsultovanju sa prethodnikom Didijeom Dešanom i utiscima sa nedavnog meča protiv Španije, Zidan je naglasio da ceni sve što je urađeno, ali da će uvek pratiti sopstveni instinkt.

"Nije planirano da se čujem sa DD-om, iako bi mi to bilo zadovoljstvo. Znam da je utakmica protiv Španije bila komplikovana, svi bismo voleli da su Trikolori pobedili, ali porazi se dešavaju. Kada dođe dan da se ja suočim sa takvim mečom, uradiću stvari onako kako ja osećam da treba."

Govoreći o kontinuitetu i sopstvenom pečatu koji planira da ostavi na klupi reprezentacije, Zidan je slikovito objasnio da nema nameru da pravi radikalne lomove, već da gradi na temeljima uspeha.

"Put i igra Francuske bili su veličanstveni. Bio sam tamo, uživao sam kao i svi ostali navijači i nemam nijednu zamerku na ono što se dešavalo. Ipak, mi ćemo raditi drugačije, najiskrenije. DD je DD, Loran Blan je bio Loran Blan, a Zizu je Zizu. Pokušaću da radim ono što najbolje znam. Ipak, nema nikakvog prekida, želim kontinuitet kako bi Francuska nastavila da pobeđuje."

Iako se u javnosti često polemiše o pritisku koji nosi mesto selektora, Zidan ističe da se ne plaši izazova i da mu specifičnost reprezentativnog fudbala savršeno odgovara.

"Nema nikakve zamke, ovo je potpuno drugačiji posao od klupskog. To me ne plaši. Pošto je ovo upravo ono što sam želeo da radim, imaću savršen balans između privatnog života i reprezentacije, što mi potpuno odgovara. Posao jeste drugačiji, ali nemam nikakvih poteškoća sa tim."

Pogled ka budućnosti već je usmeren ka prvim zvaničnim mečevima u septembru, sa posebnim akcentom na duel protiv Italije i sam debi protiv Turske.

"U glavi sam već zabeležio sva četiri meča koja me očekuju. Italija je posebna priča jer sam tamo igrao, poznajem ljude, govorim italijanski jezik... Već neko vreme radim na pripremanju tih utakmica."

Ipak, novi selektor ne želi da preskače korake niti da razmišlja o okršajima sa velesilama pre nego što odradi sam početak mandata.

"Španija je čvrsta ekipa, ali ona nije prioritet. Moj prioritet je Turska i moj prvi meč na klupi. Imaću tri sedmice sa igračima u septembru, što je sjajno i gotovo nesvakidašnje za pripremu stvari sa njima."

Poseban emotivni trenutak na konferenciji bio je posvećen njegovom rodnom gradu i navijačima iz Marseja koji su uvek stojali uz njega.

"Želim da kažem jedno veliko "hvala" ljudima u Marseju. Uvek su bili tu i kada god se vratim u svoj kraj, osećam tu strast i fuziju. Želim da nastavim da ih činim ponosnim i da sanjaju."

Pored sportskih tema, Zidan se na kraju konferencije osvrnuo i na slučaj utamničenog francuskog sportskog novinara Kristofa Gleza u Alžiru, pruživši mu nedvosmislenu podršku.

"Podržavam gospodina Gleza i njegovu porodicu baš kao i FFF. Nadamo se da će uskoro moći da se vrati kući svojim roditeljima."