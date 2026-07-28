Gužva u reketu? Dubai ozvaničio Dijakitea

Igrač koji pokriva pozicije četiri i pet dolazi iz Baskonije u kojoj je odigrao debitantsku sezonu u Evroligi. Prosečno je beležio 8,4 poena uz 4,2 skoka i 1,1 asitenciju po meču. Za dva je šutirao 66,2%, dok je za tri bio na 33,8%.

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Izvanredan je atleta, imao je nekoliko vrhunskih zakucavanja ili blokada, međutim ostavio je utisak da ima problema sa koncentracijom. Često je pravio neke amaterske greške, pa je ovo u neku ruku i rizik Dubaija.

Svakako, Paskval će na visokim pozicijama imati dosta opcija. Tu su i dalje Filip Petrušev, Mfiondu Kabengele i Davis Bertans, dok Džastin Anderson i Džeron Blosomgejm mogu da uskoče na poziciju četiri ako zatreba.

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Uz njih, i dalje se čeka odluka Tornikea Šengelije. Španski mediji su već preneli da je to gotova stvar i da će Gruzin braniti boje Dubaija, ali još nema ozvaničenja tog posla.

Ono što je sigurno jeste da će Dubai biti ozbiljan kandidat za plej-of elitnog takmičenja u sezoni pred nama. Doveo je arapski klub i Elija Okoboa i Deviona Minca, produžio ugovore sa Mekinlijem Rajtom i Dvejnom Bejkonom, a nikako ne smemo da zaboravimo na Džanana Musu koji je lider ovog kluba.