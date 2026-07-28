BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

DINAMO ZAGREB - TUN (tip 1, kvota 1,40) - početak 20.00

Fudbaleri prvaka Hrvatske u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona imaju veliku priliku. U prvom meču u Švajcarskoj bilo je 1:1, pa su izabranici trenera Marija Kovačevića u prilici da pred svojim navijačima završe posao.

APOLON LIMASOL - DILA GORI (tip 1, kvota 1,32) - početak 19.00

Reklo bi se da Kiprani imaju lagan posao u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Predstavnika Gruzije su deklasirali pre sedam dana u gostima, slavili sa ubedljivih 4:0 pa bi revanš trebalo da bude samo formalnost.

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RIGA - VARDAR (tip 1, kvota 1,35) - početak 19.00

Letonci su odigrali veoma dobro prošle nedelje na gostovanju u Skoplju. Reklo bi se da im ta pobeda od 3:2 daje značajnu prednost u odnosu na Vardar i da su za korak bliže plasmanu u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije.

CELJE - EGNATIJA (tip 1, kvota 1,50) - početak 20.15

Slovenački predstavnik će pokušati pred svojim navijačima da se izbori za plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. U prvom susretu pre sedam dana u Albaniji nije bilo golova.

DRITA - FLORIJANA (tip 1, kvota 1,50) - početak 20.00

Predstavnik tzv. Kosova i ekipa sa Malte bore se za plasman u treće kolo kvalifikacija u Ligi konferencija. Prvi meč na Malti je završen bez pobednika (1:1).

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