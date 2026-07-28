Novi potpis za Parni valjak: Derek Vilis u Partizan Mozzart Betu

Kao prva stanica na Starom kontinentu našao se nemački Getingen, gde je vrlo brzo skrenuo pažnju na sebe znatno jače ekipe u Bundesligi, a reč je o Ulmu. U ovom klubu susreo se s igranjem na Evrokup nivou i pokazao da može biti veoma opasan s distance, jer je šutirao 57,1 posto za tri. Očekivalo se da će njegova naredna destinacija biti neki veći tim, ali je dosta čudno završio u Brundiziju, da bi takmičarsku 2021/2022 proveo u Huventudu, a potom narednu sezonu u Veneciji.

Posle studija na prestižnom koledžu Kentaki nije uspeo da bude izabran na NBA draftu, iako su mu mnogi to predviđali. Okrenuo se drugim opcijama, tačnije Evropi, gde je počeo da gradi svoj put doslovno od nule.

Bio je ovo period njegove najbolje košarke u karijeri i u italijanskom timu se potpuno afirmisao. U red za njegov potpis stali su brojni evroligaši, dok je najuporniji i najkonkretniji bio Anadolu Efes. Usledila je dvogodišnja epizoda na Bosforu, ali ne sa mnogo uspeha. Vilis je prvu sezonu odigrao još kako-tako, a u drugoj je u potpunosti izgubio prostor. U Evroligi je u proseku provodio na parketu svega 11,4 minuta i za to vreme beležio 3,1 poen i 2,4 skoka.

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Ako se pogledaju brojke, ni u Parizu nije blistao. Amerikanac je u timu iz Grada svetlosti bio igrač rotacije i s učinkom od 5,8 poena i 3,9 skokova za 16,3 minuta.

Može se reći da u Partizanu Mozzart Betu predstavlja svojevrsnu zamenu za Dilana Osetkovskog, jer poseduje šut s distance, dok važi za znatno boljeg defanzivca u odnosu na sada već bivšeg krilnog centra crno-belih. Ono što je zanimljivo, jeste da je Vilis zapravo "Native American", odnosno da vodi poreklo od domorodačkog stanovništva SAD-a.

Momak iz Lujvila se ovako pridružio Kaverijusu Hejsu, Lamaru Stivensu, Alesandru Pajoli, Nikoli Tanaskoviću i Luki Vildozi, koji su već promovisani kao novi igrači crno-belih.