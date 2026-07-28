Još jedan preokret: Vendel Mur ispalio Dončićevu Romu i igraće Evroligu!

Trebalo je da završi u Partizan Mozzart Betu, umesto toga u poslednjem trenutku promenio je odluku i krenuo u pregovore sa Romom SPQR Luke Dončića, a onda se dogodio novi preokret - Vendel Mur karijeru nastavlja u Virtusu iz Bolonje!

Ovakav obrt u priči donosi novinar Jakopo de Santis sa portala PianetaBasket, uz zaključak da je ozvaničenje saradnje samo pitanje trenutka i da je Aleks Mumbru dobio startnog beka za narednu sezonu.