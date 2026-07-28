Još jedan preokret: Vendel Mur ispalio Dončićevu Romu i igraće Evroligu!
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 12:29
Kakav šou...
Trebalo je da završi u Partizan Mozzart Betu, umesto toga u poslednjem trenutku promenio je odluku i krenuo u pregovore sa Romom SPQR Luke Dončića, a onda se dogodio novi preokret - Vendel Mur karijeru nastavlja u Virtusu iz Bolonje!
Ovakav obrt u priči donosi novinar Jakopo de Santis sa portala PianetaBasket, uz zaključak da je ozvaničenje saradnje samo pitanje trenutka i da je Aleks Mumbru dobio startnog beka za narednu sezonu.
Izabrane vesti
04.15: (1,07) Astros de Halisko (25,0) Koresaminos (8,50)
Pravi blickrig se dogodio na košarkaškom tržištu u roku od samo nekoliko sati. Za ve je zaslužan sportski direktor Virtusa Paolo Ronći koji je preko noći dogovorio Murov transfer u Bolonju. Podsetimo, Mur je imao dogovoren transfer u Partizan Mozzart Bet kada je počeo da vrda i tražio da ugovor budu ubačene klauzule na koje klub nije želeo da pristane i posao je propao.
U međuvremenu, potvrđuje to i italijanski portal, Roma SPQR i prvi operativac Doni Nelson pokušali su da angažuju Mura, ali je onda Virtus izgleda odneo pobedu, kako se ističe, kombinacijom novca i ulogom koju mu Aleks Mumbru sprema, kao i činjenicom da će igrati Evroligu. Kada je video šta mu se sve nudi, brzo je prihvatio ponudu nekadašnjeg šampiona Evrope.
Mur će sa Virtusom potpisati ugovor na godinu dana. Njegovim dolaskom Virtusov roster za takmičarsku 2026/27 je kompletiran. Klub iz čuvenog studentskog grada doveo je ovog leta Trenta Frejzera, Markusa Kara, Keslera Edvardsa, Davidea Kasarina, Tomaza Baldasa, Rašida Bela, Bobija Klintmana, dok se čeka potpis Kevina Kokile.
Klub su dosad napustili Luka Vildoza, Alesandro Pajola, Nikola Akele, Met Morgan, Jago dos Santos, Karsen Edvards, Karim Jalou, a očekuje se da će otići i Saliju Nijang. Otišao je i privremeni trener Nenad Jakovljević.