CSKA 1948 spremio "trnje" za Spartak iz Trnave

Ipak, postoje izgledi da se svi plasiraju dalje, a trener CSKA 1948 Aleksandar Aleksandrov traži od svojih izabranika da odigraju izuzetno agresivno.

"Šanse su izjednačene, rekao bih da oba tima imaju šanse. U Evropi nemate laku utakmicu, samo možemo sebe da izdignemo na poziciju favorita, ali samo uz bolju i agresivniju igru. Ne verujem da će to poremetiti njihov ritam. Oni su već odigrali dva zvanična meča, mi šest kontrolnih. Fizički ih to neće pogoditi, nadam se da je ono što smo uradili u prvom meču bilo dovoljno dobro", kaže Aleksandrov.

19.30: (1,90) CSKA 1948 (3,35) Spartak Trnava (3,90)

On zahteva od igrača da budu precizniji u završnici akcija. Činjenica je da je u timu dosta novih igrača, što traži vreme za uigravanje kog prosto nema.

"U prvom meču nam je nedostajalo samopouzdanja u penal zoni protivnika. Bilo je momenata kada smo bili prebrzi sa šutiranjem. Često smo i srljali. Malo igrača iz ovog tima je igralo na ovom stadionu, novima je potpuna enigma. Sve to utiče, tako da domaći teren u ovom slučaju nije faktor kakav bi trebalo da bude. Šteta je što nismo mogli da treniramo na našem stadionu", dodao je Aleksandrov.

Činjenica je da će i ovog puta tražiti ofanzivnu igru. Nada se da će to dati željeni rezultat.

"Od prvog minuta smo ih napali, pokušali smo da loptu držimo visoko. Ne možemo da pobegnemo od našeg stila, dobri smo sa loptom, ne kada se branimo. Pokušaćemo opet da se nametnemo. Analizirali smo ih detaljno, napravili su četiri izmene. Napadač im je bio veoma dobar, tako da ćemo obratiti posebnu pažnju na njega. Najvažnija stvar u dvomeču je da igrate pametno. Da ne žurite, ali i da ne igrate previše zatvoreno", dodao je trener CSKA 1948.

Što se tiče Spartaka iz Trnave, španski trener Antonio Munjoz je saglasan sa kolegom iz Bugarske da su šanse izjednačene.

"Isto kao i u prvom meču, šanse su 50-50. Mislim da će presuditi ko će biti koncentrisaniji u završnici, nadam se da ćemo to biti mi. Sa Skalicom smo odigrali 1:1, i ostali timovi iz naše lige koji igraju u Evropi su remizirali, sa izuzetkom Slovana koji je na drugačijem nivou. Sve smo to ostavili iza, bitno je samo ono što će se dogoditi na ovom susretu", zaključio je Munjoz.

Bolji iz ovog susreta ide na pobednika okršaja između Panatinaikosa i Pakša. Grci posle prvog meča imaju gol prednosti (2:1).

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LIGA KONFERENCIJE, 2. KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠ)

Utorak

19.00: (1,32) Apolon (4,70) Dila Gori (9,00) - prvi meč 4:0

19.00: (1,32) Riga (5,00) Vardar (8,00) - 3:2

19.30: (1,90) CSKA 1948 (3,35) Spartak Trnava (3,90) - 0:0

20.00: (1,50) Drita (3,90) Florijana (6,25) - 1:1

Sreda

16.30: (5,30) Dukađini (3,60) Lugano (1,63) - 0:1

19.00: (1,70) Kopenhagen (3,50) Polisa Žitomir (4,80) - 3:3

20.30: (1,10) Rapid Beč (9,00) Santa Koloma (16,0) - 3:1

Četvrtak

16.00: (1,28) Tobol (5,00) Panevezis (10,0) - 1:1

16.00: (5,40) Atletik Eskaldes (4,00) Vaduz (1,55) - 0:4

18.00: (5,40) Auda Riga (3,70) FCSB (1,60) - 3:2

18.00: (1,85) Ilves (3,45) Stjarnan (4,00) - 0:1

18.00: (2,10) Pjunik (3,25) Debrecin (3,35) - 0:1

18.00: (1,65) Jablonec (3,70) Varteks (4,90) - 2:3

18.00: (3,15) Nome Kalju (3,35) Šelburn (2,15) - 2:5

18.00: (4,50) Inter Turku (3,50) Bašakšehir (1,75) - 1:1

18.00: (1,30) Noa (4,90) Zimbru (9,50) - 1:1

18.00: (1,22) Zira (5,50) Paide (13,0) - 0:1

18.30: (3,30) Levadija (3,45) Geteborg (2,05) - 2:1

19.00: (1,20) Đer (6,25) Atert Bisen (11,0) - 6:2

19.00: (1,42) Bran (4,20) Univerzitatea Kluž (7,25) - 2:2

19.00: (6,00) Toršavn (3,80) Madervel (1,53) - 0:2

19.00: (1,50) Nordsjiland (3,90) GAIS (6,25) - 0:1

19.00: (4,00) Petrokub (3,45) Borac (1,85) - 0:3

19.00: (4,10) Velež (3,40) Dunajska Streda (1,85) - 0:1

19.00: (1,93) Žalgiris (3,45) Dinamo Tbilisi (3,70) - 0:3

19.00: (2,85) Dinamo Minsk (3,25) Nefči (2,35) - 4:2

19.30: (2,20) Beitar (3,25) AEK Larnaka (3,15) - 1:0

19.30: (5,40) Deri Siti (3,60) Rijeka (1,62) - 0:1

19.30: (7,00) Valeta (4,30) Rakov (1,42) - 1:3

19.30: (1,90) TNS (3,35) Flora (3,90) - 0:1

20.00: (1,20) Ajaks (6,25) Vojvodina (11,0) - 4:1

20.00: (2,35) Balkani (3,30) Bohemijans (2,85) - 1:2

20.00: (1,53) Škendija (3,90) Bravo (5,80) - 1:2

20.00: (1,80) Ludogorec (3,459 Hapoel TA. (4,20) - 0:2

20.00: (10,50) Vestri (6,50) RFS (1,20) - 1:4

20.15: (5,80) UNA Štrasen (3,80) Partizan (1,55) - 0:4

20.15: (1,10) Sion (9,00) BATE Borisov (16,0) - 1:1

20.30: (1,60) Kluž (3,70) Alaškert (5,40) - 1:1

20.30: (1,48) Gent (3,90) Čerkasi (6,75) - 0:0

20.30: (1,25) Zrinjski (5,50) Valur (10,0) - 0:1

20.30: (1,20) Austrija (6,25) Liepaja (11,0) - 2:0

20.30: (1,65) Katovice (3,60) Žilina (5,10) - 1:2

20.30: (1,25) Panatinaikos (5,70) Pakš (9,50) - 2:1

20.45: (1,45) Koper (4,30) Runavik (6,25) - 2:0

20.45: (4,00) Kolerajn (3,60) HJK (1,80) - 0:5

21.00: (1,72) Dinamo Tirana (3,50) Aluminij (4,70) - 1:1

21.00: (2,80) Sutjeska (3,35) Vitebs (2,35) - 0:3

21.00: (1,20) Hibernijan (6,25) Mališeva (11,0) - 0:2

21.00: (1,17) Braga (6,50) Železničar Pančevo (14,0) - 1:0

*** kvote su podložne promenama