Zidan se nudi Juventusu: Voleo bih da ga preuzmem jednog dana...
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 22:56
"...ako nastavim da radim kao trener", kaže selektor Francuske
Tek nedavno preuzeo je francusku reprezentaciju, ali ne isključuje Zinedin Zidan mogućnost da se vrati klupskom fudbalu. Da posle Reala preuzme još jedan bivši klub - Juventus.
Govoreći na konferenciji za medije uoči sutrašnje utakmice na San Siru protiv Italije, selektor Francuske se osvrnuo na brojne teme, dotakavši se između ostalog uticaja koji je na njega imao njegov bivši trener Marčelo Lipi, dosadašnjeg iskustva na klupi nacionalnog tima i budućih planova.
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Za početak, Zidan se osvrnuo na početne izazove sa kojima se suočio na selektorskoj klupi i analizirao prethodni susret sa Italijom.
"Uvek je teško kada neki igrači ne mogu da igraju, jer to je nešto što nijedan trener ne voli. Ali to je deo fudbala i moramo to da prihvatimo. U prvoj utakmici imali smo teško veče, jer znamo da kada Italija želi da odigra dobro, ona to i uradi, posebno u odbrani. Igrao sam za Juventus pet godina i mislim da je Italijanima dobra odbrana na prvom mestu, pa tek onda napad. Italija to radi veoma dobro", rekao je Zidan na konferenciji za medije.
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Domaće novinare interesovalo je da li bi se Francuz u budućnosti vratio u Juventus u novoj ulozi.
"Da, voleo bih, ali nikada se ne zna. Lipi me je naučio da nikada ne treba odustajati i da uvek moraš da guraš napred. Nisam igrao dobro na početku: navijači i štampa me nisu voleli. Mučio sam se, a on mi je rekao da ću igrati za njegov Juventus - dugujem mu sve. Voleo bih to jednog dana, da, zašto da ne, ako nastavim da radim kao trener.“
Na pitanje o uticaju Serije A na njegov fudbalski razvoj, osvajač Zlatne lopte iz 1998. godine istakao je da je u Italiji savladao taktičke segmente igre bez kojih ne bi izrastao u vrhunskog stručnjaka. Opet zahvaljujući Lipiju.
"Sa Lipijem smo svakog dana provodili mnogo vremena vežbajući taktiku: za nekoga poput mene, ko je uvek želeo loptu u nogama, to je značilo mnogo naučenog. Majstor kao što je Lipi naučio me je toliko toga u taktičkom smislu. Pored toga, dao mi je ogromno samopouzdanje, a ja sam pokušao da mu uzvratim na terenu – u Milanu smo odigrali neke sjajne utakmice", zaključio je Zidan.