Zidan se nudi Juventusu: Voleo bih da ga preuzmem jednog dana...

Za početak, Zidan se osvrnuo na početne izazove sa kojima se suočio na selektorskoj klupi i analizirao prethodni susret sa Italijom.

"Uvek je teško kada neki igrači ne mogu da igraju, jer to je nešto što nijedan trener ne voli. Ali to je deo fudbala i moramo to da prihvatimo. U prvoj utakmici imali smo teško veče, jer znamo da kada Italija želi da odigra dobro, ona to i uradi, posebno u odbrani. Igrao sam za Juventus pet godina i mislim da je Italijanima dobra odbrana na prvom mestu, pa tek onda napad. Italija to radi veoma dobro", rekao je Zidan na konferenciji za medije.

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Domaće novinare interesovalo je da li bi se Francuz u budućnosti vratio u Juventus u novoj ulozi.

"Da, voleo bih, ali nikada se ne zna. Lipi me je naučio da nikada ne treba odustajati i da uvek moraš da guraš napred. Nisam igrao dobro na početku: navijači i štampa me nisu voleli. Mučio sam se, a on mi je rekao da ću igrati za njegov Juventus - dugujem mu sve. Voleo bih to jednog dana, da, zašto da ne, ako nastavim da radim kao trener.“

Na pitanje o uticaju Serije A na njegov fudbalski razvoj, osvajač Zlatne lopte iz 1998. godine istakao je da je u Italiji savladao taktičke segmente igre bez kojih ne bi izrastao u vrhunskog stručnjaka. Opet zahvaljujući Lipiju.

"Sa Lipijem smo svakog dana provodili mnogo vremena vežbajući taktiku: za nekoga poput mene, ko je uvek želeo loptu u nogama, to je značilo mnogo naučenog. Majstor kao što je Lipi naučio me je toliko toga u taktičkom smislu. Pored toga, dao mi je ogromno samopouzdanje, a ja sam pokušao da mu uzvratim na terenu – u Milanu smo odigrali neke sjajne utakmice", zaključio je Zidan.