KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66

sre. 11.11.26. | 21:37

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Evroliga, 11. kolo

PARTIZAN MOZZART BET - BASKONIJA

/23:18, 19:20, 23:22, 15:6/

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Boris Rižik, Olegs Latiševs, Maksim Bube

Partizan Mozzart Bet: Džons 16, Vildoza 2, Tompson 4, Nakić, Frenks 7, Marinković 6, Tanasković 14, Rivs -, Lakić 5, Džekiri 17, Pajola 9, Lovernj

Baskonija: Loson 6, Simons 5, Stjuart 6, Duarte 15, Joksimović 2, Kuruc 10, Spanjolo 6, P. Souza, Bo, A. De Souza, Frič 8, Farid 8

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