KRAJ: Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66
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sre. 11.11.26. | 21:37
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Evroliga, 11. kolo
PARTIZAN MOZZART BET - BASKONIJA
/23:18, 19:20, 23:22, 15:6/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Boris Rižik, Olegs Latiševs, Maksim Bube
Partizan Mozzart Bet: Džons 16, Vildoza 2, Tompson 4, Nakić, Frenks 7, Marinković 6, Tanasković 14, Rivs -, Lakić 5, Džekiri 17, Pajola 9, Lovernj
Baskonija: Loson 6, Simons 5, Stjuart 6, Duarte 15, Joksimović 2, Kuruc 10, Spanjolo 6, P. Souza, Bo, A. De Souza, Frič 8, Farid 8
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