Deda Džekiri i lukavi Pajola izvukli Partizan i skuvali pobedu protiv Baskonije
Vreme čitanja: 8min | sre. 11.11.26. | 22:30
Partizan Mozzart Bet došao do šeste pobede u Evroligi na mnogo teži način nego što se to očekivalo u 11. kolu iako je rezultat na kraju bio i više nego ubedljiv
Ako postoji ružna pobeda, onda je to bila ova večeras Partizan Mozzart Beta. Nije bilo lepo za gledati, nije bilo lako za igrati, ali kada se podvuče crta, ekipa Đoana Penjaroje je preživela slabašnu Baskoniju i upisala je pobedu rezultatski ubedljiviju nego što je igra bila. Ako pitate kako, teško je dati odgovor, ali najprostije rečeno... Kada je bilo teško pogađali su Tonje Džekiri i Karlik Džons, ali i Alesandro Pajola. Na kraju je Partizan slavio znatno ubedljivije nego što bi moglo da se pretpostavi 80:66.
Koliko je zapravo falio prekaljeni centar se videlo večeras. Partizan je izgledao poprilično loše u napadu. Nizali su se promašaji, tačnije cigle sa distance, ali kada god je bilo gusto, Karlik bi pronašao Džekirija koji je hladnokrvno pogađao iz svih pozicija. Nije to bilo brzo, nije bilo atraktivno ili eksplozivno, ali iskusni as je to uradio majstorski i uz nekoliko veoma bitnih prodora Džonsa kao i dve trojke Pajole, Partizan je došao do šeste pobede.
Izabrane vesti
Sada je klub iz Humske ponovo na pozitivnom bilansu posle 11 odigranih utakmica i to je jedino što je bitno posle ove utakmice jer da sada pričamo o lepršavoj igri nema smisla jer je u većem delu nije bilo. Ovo je pobeda ostvarena na suvi individualni kvalitet i agresivnu odbranu.
Džekiri je bio najefikasniji sa 17 poena, Karlik je dodao 16, Nikola Tanasković 14, a Pajola je dodao 9 i to je ubacio sve tri trojke bez promašaja.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Lepo je Partizan Mozzart Bet počeo, prvi put u tandemu sa Robertom Frenksom i Tonjeom Džekirijem. Prvi je trojkom krenuo, a Džekiri je košem uz faul doneo solidnih 10:4. Međutim, umesto da već tada Partizan krene da se odvaja, jedna sudijska greška i eksplozija nezadovoljstva Đoana Penjaroje vratila je Baskoniju u igru. Uz to je Kenet Farid krenuo da dominira u odbrani pa je gost u jednom momentu bio i na korak do preokreta u prvom kvartalu, ali su crno-beli agresivnom odbranom na lopti odradili dovoljan posao da imaju prostor za disanje — 23:18. Opet je najveći problem bio u šutu sa distance.
Ništa se nije promenilo ni u drugom kvartalu. Crno-beli su krenuli da nižu promašaje, niko ništa nije mogao da pogodi i kako je vreme odmicalo tako je postajalo sve jasnije da je Baskonija blizu preokreta i da bolje igra. Preokret se dogodio na tri minuta pre kraja prvog poluvremena kada su gosti pogodili trojku za 34:31. Onda je momenat osetio Luka Vildoza, prvo odbranom, onda i sjajnim dodavanjima, ali ništa nije oduševilo publiku kao trojka Arijana Lakića. Momak koji se bez ikakve dileme najviše muči i svaki protivnik ga namerno ostavlja samog da pokušava, sada je pogodio i tako otvorio seriju kojom su crno-beli finiširali poluvreme i ponovo vratili prednost jer je na semaforu stajalo 42:38.
Baš taj dobar finiš prvog poluvremena preneo se i na početak drugog. Karlik Džons je dirigovao, ali dominirali su Džekiri i Nikola Tanasković. Tandem visokih igrača je krenuo da leti po terenu. Bilo je tu šuteva, skokova, zakucavanja i za manje od četiri minuta crno-beli su došli do prve dvocifrene prednosti na utakmici. Perasović je morao da zatraži minut odmora onog momenta kada je Tanasković zakucao za 52:42.
Šta se u tom momentu desilo Partizanu da umesto da utakmicu baš tada prelomi i da ostatak meča bude lagan, nikada nećemo znati. Jer umesto povećanja prednosti, Baskonija je napravila ogromnu seriju kojom je prišla na samo dva poena zaostatka, a verovatno bi i preokrenula da nije bilo Karlika koji je povukao ručnu i sa četiri majstorska poena vratio prednost na 65:60 pred ulazak u poslednjih 10 minuta.
Ispostaviće se da je to bilo dovoljno da se ekipa ponovo rastrči i toliko pominjani Džekiri nastavi da pogađa. Ipak, ključan potez u četvrtom kvartalu je bio šut Alesandra Pajole i to za tri poena.
Pocelapa je mrežicu i donela 11 poena prednosti na tri minuta pre kraja... Sasvim dovoljno se obezbedi pobeda. Čak i ubedljiva s obzirom da se Baskonija na kraju potpuno predala.
Evroliga, 11. kolo
PARTIZAN MOZZART BET - BASKONIJA
/23:18, 19:20, 23:22, 15:6/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Boris Rižik, Olegs Latiševs, Maksim Bube
Partizan Mozzart Bet: Džons 16, Vildoza 2, Tompson 4, Nakić, Frenks 7, Marinković 6, Tanasković 14, Rivs -, Lakić 5, Džekiri 17, Pajola 9, Lovernj
Baskonija: Loson 6, Simons 5, Stjuart 6, Duarte 15, Joksimović 2, Kuruc 10, Spanjolo 6, P. Souza, Bo, A. De Souza, Frič 8, Farid 8
EVROLIGA - 11. kolo
Sreda
Pariz - Fenerbahče u toku
Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66
/Džekiri 17 - Duarte 15/
Četvrtak
20.05 (3,20) Makabi (16,00) Hapoel (1,45)
20.15 (1,45) Olimpijakos (16,00) Dubai (3,20)
20.30 (2,25) Olimpija Milano (15,00) Žalgiris (1,80)
20.30 (1,25) Valensija (17,00) Bajern Minhen (4,70)
21.00 (1,35) Real Madrid (16,00) Crvena zvezda (3,70)
Petak
18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)
20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)