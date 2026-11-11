Deda Džekiri i lukavi Pajola izvukli Partizan i skuvali pobedu protiv Baskonije

Sada je klub iz Humske ponovo na pozitivnom bilansu posle 11 odigranih utakmica i to je jedino što je bitno posle ove utakmice jer da sada pričamo o lepršavoj igri nema smisla jer je u većem delu nije bilo. Ovo je pobeda ostvarena na suvi individualni kvalitet i agresivnu odbranu.

Džekiri je bio najefikasniji sa 17 poena, Karlik je dodao 16, Nikola Tanasković 14, a Pajola je dodao 9 i to je ubacio sve tri trojke bez promašaja.

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Lepo je Partizan Mozzart Bet počeo, prvi put u tandemu sa Robertom Frenksom i Tonjeom Džekirijem. Prvi je trojkom krenuo, a Džekiri je košem uz faul doneo solidnih 10:4. Međutim, umesto da već tada Partizan krene da se odvaja, jedna sudijska greška i eksplozija nezadovoljstva Đoana Penjaroje vratila je Baskoniju u igru. Uz to je Kenet Farid krenuo da dominira u odbrani pa je gost u jednom momentu bio i na korak do preokreta u prvom kvartalu, ali su crno-beli agresivnom odbranom na lopti odradili dovoljan posao da imaju prostor za disanje — 23:18. Opet je najveći problem bio u šutu sa distance.

Ništa se nije promenilo ni u drugom kvartalu. Crno-beli su krenuli da nižu promašaje, niko ništa nije mogao da pogodi i kako je vreme odmicalo tako je postajalo sve jasnije da je Baskonija blizu preokreta i da bolje igra. Preokret se dogodio na tri minuta pre kraja prvog poluvremena kada su gosti pogodili trojku za 34:31. Onda je momenat osetio Luka Vildoza, prvo odbranom, onda i sjajnim dodavanjima, ali ništa nije oduševilo publiku kao trojka Arijana Lakića. Momak koji se bez ikakve dileme najviše muči i svaki protivnik ga namerno ostavlja samog da pokušava, sada je pogodio i tako otvorio seriju kojom su crno-beli finiširali poluvreme i ponovo vratili prednost jer je na semaforu stajalo 42:38.