Nesreća u sreći! Povredio se Itan Tompson

Vreme čitanja: 4min | sre. 11.11.26. | 22:48
Taman kada su (skoro) svi bili zdravi, eto novog problema...
Košarkaši Partizan Mozzart Beta savladali su Baskoniju 80:66, u meču 11. kola Evrolige, ali je stigla loša vest posle šestog trijumfa u elitnom takmičenju. Taman kada su se svi oporavili - sem Dereka Vilisa koji je u autu odavno - došla je nova loša vest za crno-bele posle meča sa španskim timom.
Itan Tompson doživeo je povredu kuka, što su loše vesti za crno-bele jer sada verovatno ostaju bez bitnog igrača. Ako se poslušaju reči Amerikanca posle meča, ima nade da nije ništa ozbiljno.
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Odigrao je Itan Tompson svega sedam minuta i za to vreme dao četiri poena, jednu dvojku i dva bacanja, uz promašen šut za tri poena, a imao je i skok i ukradenu loptu. To je bilo to od njega jer je doživeo povredu, konkretno je povredio kuk, što ume da bude nezgodno. Sada je pitanje koliko je to ozbiljno.
Posle meča, i sam je otkrio kakva je situacija sa tom povredom.
"Pao sam nezgodno na kuk i osetio bol. Potom se dogodio spazam, kada sam pokusao da se vratim u igru nisam se osećao dobro. Osećam bol, ali mislim da nije strašno. Biće ok", kaže Tompson.
Da li će boleti glava Đoana Penjaroju opet, ostaje da se vidi posle daljih pregleda, pa čekamo dalje informacije.