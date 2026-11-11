Nesreća u sreći! Povredio se Itan Tompson

Košarkaši Partizan Mozzart Beta savladali su Baskoniju 80:66, u meču 11. kola Evrolige, ali je stigla loša vest posle šestog trijumfa u elitnom takmičenju. Taman kada su se svi oporavili - sem Dereka Vilisa koji je u autu odavno - došla je nova loša vest za crno-bele posle meča sa španskim timom.

Itan Tompson doživeo je povredu kuka, što su loše vesti za crno-bele jer sada verovatno ostaju bez bitnog igrača. Ako se poslušaju reči Amerikanca posle meča, ima nade da nije ništa ozbiljno.