Tanasko junak: Fenomenalni Džekiri! Odbranili smo domaći teren

Nije Baskonija na kraju bila bauk za Partizan Mozzart Bet. Crno-beli su savladali Baskoniju 80:66 i sada imaju šest trijumfa u elitnom takmičenju, a jedan od igrača koji je obeležio meč je srpski reprezentativac Nikola Tanasković.

Krilni centar, koji je dosta pokrivao i poziciju petice, završio je utakmicu sa 14 poena, četiri skoka i ukradenom loptom za oko 28 minuta na parketu.