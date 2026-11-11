Tanasko junak: Fenomenalni Džekiri! Odbranili smo domaći teren
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 23:08
Evo šta kaže i Nikola Tanasković posle Baskonije
Nije Baskonija na kraju bila bauk za Partizan Mozzart Bet. Crno-beli su savladali Baskoniju 80:66 i sada imaju šest trijumfa u elitnom takmičenju, a jedan od igrača koji je obeležio meč je srpski reprezentativac Nikola Tanasković.
Krilni centar, koji je dosta pokrivao i poziciju petice, završio je utakmicu sa 14 poena, četiri skoka i ukradenom loptom za oko 28 minuta na parketu.
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Posle meča, izneo je utiske.
"Pa, uz sve probleme koje smo imali zdravstvene, uspeli smo na kraju da odbranimo domaći teren. Ključna je bila četvrta četvrtina, čini mi se samo šest poena. Lakše je kad je Džekiri tu".
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Posebno je pohvalio centra crno-belih.
"Svaka mu čast. Iza njega je prva utakmica posle povrede, stvarno fenomenalna partija. Očekivali smo to od njega. Uvek je dobrodošao, svaka pomoć nam mnogo znači".
Posebna uloga je bila i za Tanaskovića.
"Nadam se da mogu još. Iskreno, šut za tri poena i takve neke stvari... Pokušavam da se prilagodim ulozi, dajem sve od sebe i to je to. Nadam se da će biti još bolje. Lakše je, mnogo je lakše posle ove pobede".
Kod kuće je uvek najlepše.
"Mislim da razmišljamo od utakmice do utakmice. Iskreno, imamo sve te probleme koje imamo, tako da idemo korak po korak. Naravno da se trudimo da dobijemo što više utakmica i da ostvarimo što bolji učinak, koliko god je moguće", zaključio je.