Saša Obradović gazi po Evrokupu
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 21:36
Sedma pobeda zaredom, Hapoel Jerusalim kaznena ekspedicija
Ako sreće nije bilo u Crvenoj zvezdi u drugom delu sezone, pesme i radosti na početku ove ima u Hapoelu iz Jerusalima za Sašu Obradovića. Srpski trener je naštelovao izraelsku ekipu na maksimum, odmah po startu sezone, nema greške, samo pobede. Ovo im je sedma pobeda zaredom u Evrokupu, 11. u svim takmičenjima i stvarno je tim iz glavnog grada Izraela kaznena ekspedicija za sada.
Poslednji koji je stradao, konkretno u sedmom kolu Evrokupa, bila je italijanska ekipa Tortona i to na domaćem parketu. Hapoel ih je rutinski savladao 91:77. To im je sedma pobeda iz sedam mečeva u Evrokupu, ne planiraju da stanu i mogli bi da budu maksimalni ako ovako nastave jer su jednostavno prejaki.
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Nisu loši Italijani, znaju na domaćem parketu da zakuvaju čorbu kada ih ide šut za tri poena i kada našteluju da igraju po njihovom ritmu. Tako je bilo u prvom poluvremenu jer su natrčali Hapoel, bolje su šutirali i realno bili su bolji. Na papiru su daleko slabiji, nisu baš neko ko može da namuči daleko jače ekipe, ali ovoga puta na srce i na trčanje uspeli su da imaju prednost na poluvremenu od dva poena. Ako nadigrate ove sezone Hapoel, makar u prvom poluvremenu, onda ste uradili makar nešto.
E, već sada u drugom delu igre kreće odbrana. Nije da je Saša Obradović nešto poznat po defanzivi, ali znao je i u Crvenoj zvezdi da zategne odbranu i da tako dobije rivala. To je osetila i Tortona u drugom delu igre.
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Preokrenuli su tek na kraju treće deonice, bila je velika borba, ali onda poslednji kvartal je u principu značio kraj za italijansku ekipu. Samo devet poena Tortone za deset minuta je zaključavanje, a na malo po malo je Hapoel povećavao prednost, odbio nalete i na kraju došao lako do pobede zbog sjajne defanzive.
Do pobede su goste predvodili sjajni Keni Lofton Džunior sa 17, Kejkok sa 14, kao i Šejk Milton, koji je imao i šest skokova i pet asistencija, Smit i Livaj sa po 11 poena i Lorenzo Braun sa deset poena, koliko je dao i Jovel Zosman.
Kod Tortone su se istakli Medoks i Bortolani sa po 15, Hab sa 12 i Goram sa deset poena.