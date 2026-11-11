Saša Obradović gazi po Evrokupu

Nisu loši Italijani, znaju na domaćem parketu da zakuvaju čorbu kada ih ide šut za tri poena i kada našteluju da igraju po njihovom ritmu. Tako je bilo u prvom poluvremenu jer su natrčali Hapoel, bolje su šutirali i realno bili su bolji. Na papiru su daleko slabiji, nisu baš neko ko može da namuči daleko jače ekipe, ali ovoga puta na srce i na trčanje uspeli su da imaju prednost na poluvremenu od dva poena. Ako nadigrate ove sezone Hapoel, makar u prvom poluvremenu, onda ste uradili makar nešto.

E, već sada u drugom delu igre kreće odbrana. Nije da je Saša Obradović nešto poznat po defanzivi, ali znao je i u Crvenoj zvezdi da zategne odbranu i da tako dobije rivala. To je osetila i Tortona u drugom delu igre.

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Preokrenuli su tek na kraju treće deonice, bila je velika borba, ali onda poslednji kvartal je u principu značio kraj za italijansku ekipu. Samo devet poena Tortone za deset minuta je zaključavanje, a na malo po malo je Hapoel povećavao prednost, odbio nalete i na kraju došao lako do pobede zbog sjajne defanzive.

Do pobede su goste predvodili sjajni Keni Lofton Džunior sa 17, Kejkok sa 14, kao i Šejk Milton, koji je imao i šest skokova i pet asistencija, Smit i Livaj sa po 11 poena i Lorenzo Braun sa deset poena, koliko je dao i Jovel Zosman.

Kod Tortone su se istakli Medoks i Bortolani sa po 15, Hab sa 12 i Goram sa deset poena.