Nije samo ni do ispadanja u osmini finala, još ranije su stali Nemci, tu i Brazilci, mada treba reći da su tamo negde u aprilu, kada su na Mozzartu objavljene prve kvote za osvajače Svetskog prvenstva, veće šanse nego Portugalcima davane samo Francuzima, Englezima i Špancima, a iste još Argentincima.

Jednako je važno i ono što su Portugalci ostavili javnosti na analizu, a to je, srazmerno kvalitetu ekipe, daleko, daleko ispod onoga što se očekivalo. Bledih 1:1 protiv DR Konga, pa ubedljivih 5:0 protiv Uzbekistana tek da zavara uvek emotivne navijače i još arogantije igrače, zatim jalovih 0:0 u sudaru sa Kolumbijom koja je tu verovatno i zaslužila pobedu, a svakako je poslala Portugalce u teži deo žreba. Tamo onih 2:1 protiv Hrvatske uz veliku naklonost Fortune i na kraju bezličnih 0:1 u duelu protiv objektivno superiorne Španije. Tek ponešto da se pamti, uglavnom, ne po dobrom.

Tim koji ima verovatno najpotcenjenijeg golmana planete (Dioga Kostu), pa sigurno najboljeg levog beka (Nuna Mendesa), a po opštem mišljenju i najkvalitetniji vezni ed na Mundijalu (Vitinja – Žoao Neves – Bruno Fernando) trebalo je da s one strane Atlantika deli fudbalske lekcije. Umesto toga, on se krio iza već potrošene veličine Kristijana Ronalda. Koji je i sam odbijao da se pogleda u ogledalo i sebi prizna da je njegovo najbolje prošlo.

I tu dolazimo do drugog Saramagovog citata, onog iz naslova...

“Živa je istina da niti mladost zna šta može, niti starost može ono što zna.”

(©Reuters)

Da Ronaldo zna fudbala kao niko drugi, verovatno bismo se svi saglasali. Da on to više ne može – isto je sasvim jasno. Ali da i Vitinja, Bruno, Neves, Žoao Feliks i ostali ne znaju koliko mogu i bez njega? Ni to nije sporno. Ronaldo u nekim utakmicama jeste smetao. U drugima je svojom senkom zaklanjao sve ono što saigrači nisu radili. Protiv Španije teško da je Ronaldo bio najveći krivac, pošto se – izuzev Koste i Mendesa pre povrede – ni drugi nisu lopte naigrali.

Možda bi drugačije bilo da je Martinez bio hrabriji i u vatru gurnuo Gonsala Ramosa, ali selektor se nemušto branio tvrdnjama da je u ovakvoj utakmici bilo važno imati u šesnaestercu nekoga poput Ronalda, a da je morao da na terenu drži i ostale napadače kako protivnički ne bi smeli baš da se zaleću.

Lako je sada anilizirati – to je i on sam rekao – i reći da je Martinez pogrešio. Teško ga je pravdati s obzirom da je – sve pogrešio.