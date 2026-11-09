Istorijski presedan u izboru za tim godine - nema mesta za Zlatnu loptu!?

Izostanak kapitena engleske reprezentacije iz idealnog tima predstavlja istorijski presedan za ovu nagradu budući da se od samog osnivanja ovog priznanja 2005. godine, nikada ranije nije desilo da aktuelni vlasnik Zlatne lopte u istoj godini ne bude uvršten u FIFPRO idealnih 11. Umesto njega, u špicu su se našli Lionel Mesi za kojeg je glasalo 29,5 odsto fudbalera, odnosno Erling Haland sa 28,4 procenata i petim ovakvim priznanjem. Hari Kejn bio je odmah iza njih sa 27,6 odsto, ali ukupno tek peti po broju glasova među napadačima.

Ubedljivo prvi bio je Kilijan Embape (46,0%), a negde između njega i Lionela Mesija smestio se Lamin Jamala (37,4%), prvi tinejdžer koji se dva puta našao u idealnom timu. Pomenuti kvarter činio je napadačku liniju ultraofanzivne 3-3-4 formacije sa samo jednim štoperom - Pauom Kubarsijem, Barseloninim fudbalerom koji je postao najmlađi defanzivac ikada uvršen u idealnih 11 FIFPro. Uz njega, u poslednjoj liniji našao se i bekovski tandem Pari Sen Žermena - Ašraf Hakimi i Nuno Mendes, dok se iza njih, među stativama, našao David Raja sa ubedljivo najviše glasova (51,9) od svih kandidata.

Tim kompletiraju Rodri, Džud Belingem i Vitinja, koji su se odvojili u odnosu na ostatak konkurencije u veznom redu, a koji su između ostalih činili Pedri, Bruno Fernandes, Deklan Rajs, Enco Fernandez...

IDEALAN TIM FIFPRO: Raja (Arsenal) - Hakimi (PSŽ), Kubarsi (Barselona), Mendes (PSŽ) - Belingem (Real Madrid), Rodri (Barselona), Vitinja (PSŽ) - Jamal (Barselona), Mesi (Inter Majami), Haland (Man. Siti), Embape (Real Madrid)

U ovogodišnjem glasanju učestvovalo je ukupno 19.806 profesionalnih fudbalera iz 73 zemlje sveta. Oni su isključivo ocenjivali učinak svojih kolega u periodu od 4. avgusta 2025. do 19. jula 2026. godine, uz uslov da su igrači koji konkurišu za tim morali da odigraju najmanje 30 zvaničnih utakmica u pomenutom vremenskom okviru.

Evo i kako su fudbaleri glasali za veziste i napadače, odnosno za defanzivce i golmane...