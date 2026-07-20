Zlu ne trebalo: Ako Zvezda izgubi, sleće padobranom u Ligu Evrope u Gruziju ili Slovačku

Liga šampiona je želja, Liga Evropa padobran u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za elitno takmičenje. I mada se u Ljutice Bogdana svakako nadaju da neće o toj opciji morati da razmišljaju barem još neko vreme, žreb za treće kolo kvalifikacija odredio je Crvenoj zvezdi potencijalne rivale u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Ako dakle Zvezda izgubi od severnorskog Larnea evropsku sezonu nastaviće protiv poraženog iz duela gruzijske Iberije Tbilisi i Slovana iz Bratislave. Da ponovimo opet – poraženog.