Zlu ne trebalo: Ako Zvezda izgubi, sleće padobranom u Ligu Evrope u Gruziju ili Slovačku
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 13:18
Nadaju se u Ljutice Bogdana da se to neće desiti
Liga šampiona je želja, Liga Evropa padobran u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za elitno takmičenje. I mada se u Ljutice Bogdana svakako nadaju da neće o toj opciji morati da razmišljaju barem još neko vreme, žreb za treće kolo kvalifikacija odredio je Crvenoj zvezdi potencijalne rivale u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.
Ako dakle Zvezda izgubi od severnorskog Larnea evropsku sezonu nastaviće protiv poraženog iz duela gruzijske Iberije Tbilisi i Slovana iz Bratislave. Da ponovimo opet – poraženog.
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I naravno da bi u obe varijante Zvezda bila favorit, ali ni izbliza toliki koliki će biti protiv Larnea. Zbog čega niko na Topčiderskom brdu neće ni razmišljati o ranom spuštanju u Ligu Evrope.
Cilj je jasan, prvo Larne, pa onda bolji iz duela Hapoel Ber Ševe i Vikingura u trećem kola kvalifikacija za Ligu šampoona. I tu će cilj biti pobeda, jer donosi i 5.000.000 evra od plasmana u plej-of. Gde će već crveno-beli moći da dobiju i ozbiljnije protivnike. Najgori bi, iz ove perspektive, mogao da bude AEK Marka Nikolića. Ali ima vremena do tada, pa i mogućnosti da se situacija promeni i da AEK pređe među nosioce ako se negde usput sapletu Dinamp Zagreb, Slovan ili Leh.