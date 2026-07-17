Zrenjaninci zvanično jači za dva Afrikanca, Glavinić se vratio u Vršac
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 10:27
Članovi Mozzart Bet Prve lige nastavljaju sa sklapanjem timova za novu sezonu
Aktivni su drugoligaši, mogli smo da vidimo još tri promocije novih fudbalera. Novi član Mozzart Bet Prve lige Srbije Proleter 023 iz Zrenjanina je promovisao dva Afrikanca, desnog beka Kvada Opokua Aku (21) i levog beka Lamonta Ročestera (23), dok je OFK Vršac u svoje redove vratio Đorđa Glavinića.
Igrao je 22-godišnji napadač iz Ivanjice za Vršćane do prošlog leta, kada ga je doveo Železničar iz Pančeva. Međutim, pošto se nije naigrao u Mozzart Bet Superligi, posle samo jedne sezone je rešio da se vrati u drugi rang.
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Glavinić je prošle sezone odigrao samo dve utakmice u prvenstvu, 45 minuta protiv Radničkog iz Kragujevca i 58 protiv Napretka, a uz to je zabeležio i 27 minuta protiv Javora u Mozzart Kupu Srbije. Istekao mu je ugovor sa Pančevcima, tako da je bio slobodan da se vrati u matični klub.
Što se tiče Proletera, doveo je zanimljive igrače na bokovima. Obojicu iz drugih domaćih klubova.
20.00: (1,85) Železničar (3,50) Radnički Niš (4,40)
Opoku Aka stiže iz OFK Beograda, a u Srbiji je od leta 2023. godine. Crvena zvezda ga je dovela iz Sasuola, kasnije ga prepustila Romantičarima, a prošlu sezonu defanzivac iz Gane je proveo na pozajmici u Loznici. Dakle, ima iskustvo u Mozzart Bet Prvoj ligi.
Ročester je u srpski fudbal došao početkom ove godine iz meksičke Tihuane, ali nije dobio šansu u Radničkom. Sakupio je samo 105 minuta u dresu Nišlija, raspoređenih na četiri utakmice.
S obzirom na to da je debitovao za reprezentaciju Jamajke Ročester verovatno ima neki kvalitet, ali nije imao dovoljno vremena da bi ga pokazao na Čairu. Možda bude bolje na Karađorđevom parku, u nižem stepenu takmičenja.
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