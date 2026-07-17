Zrenjaninci zvanično jači za dva Afrikanca, Glavinić se vratio u Vršac

Glavinić je prošle sezone odigrao samo dve utakmice u prvenstvu, 45 minuta protiv Radničkog iz Kragujevca i 58 protiv Napretka, a uz to je zabeležio i 27 minuta protiv Javora u Mozzart Kupu Srbije. Istekao mu je ugovor sa Pančevcima, tako da je bio slobodan da se vrati u matični klub.

Što se tiče Proletera, doveo je zanimljive igrače na bokovima. Obojicu iz drugih domaćih klubova.

20.00: (1,85) Železničar (3,50) Radnički Niš (4,40)

Opoku Aka stiže iz OFK Beograda, a u Srbiji je od leta 2023. godine. Crvena zvezda ga je dovela iz Sasuola, kasnije ga prepustila Romantičarima, a prošlu sezonu defanzivac iz Gane je proveo na pozajmici u Loznici. Dakle, ima iskustvo u Mozzart Bet Prvoj ligi.

Ročester je u srpski fudbal došao početkom ove godine iz meksičke Tihuane, ali nije dobio šansu u Radničkom. Sakupio je samo 105 minuta u dresu Nišlija, raspoređenih na četiri utakmice.

S obzirom na to da je debitovao za reprezentaciju Jamajke Ročester verovatno ima neki kvalitet, ali nije imao dovoljno vremena da bi ga pokazao na Čairu. Možda bude bolje na Karađorđevom parku, u nižem stepenu takmičenja.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******