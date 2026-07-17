Kokovićevi timovi uvek počinju sporo

„Negde je tipično za moje timove, kada pravim retrospektivu karijere, da uvek počinjemo sporo. I kad sam bio u Voždovcu i u Zemunu i u Turskoj“.

Ako se taj trend nastavi i na početku nove sezone Mozzart Bet Superlige, možda tu baš leži najveća šansa za niški Radnički pred današnji premijeru u Pančevu (20.00). Jeste Železničar ostao bez nekoliko prvotimaca iz minule takmičarske godine (Pirgić, Karikari, Knežević, Zečević koji je sada baš u Nišu), ali je gro sastava ostao na okupu. Za sada. Čekajući spektakl u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv Brage.

Kokovićev zadatak biće, pored ostalog, da ne dozvoli da mu ekipa upadne u zamku: čekajući Bragu, da se saplete na prvom koraku domaćeg prvenstva.

„Na premijeri nam dolazi ekipa Radničkog iz Niša, čija je osnovna karakteristika igra u visokom ritmu, visokom intenzitetu i sa ogromnom energijom. Na nama je da u najmanju ruku izjednačimo njihovu energiju i pristup utakmici, da budemo podjednako agresivni, ako ne i agresivniji, i da radimo stvari koje smo radili tokom priprema“, rekao je Koković uoči današnjeg meča.

Ako je suditi po poslednjoj kontrolnoj utakmici, novi igrači će morati da se strpe i da se bore za šansu. Trener Dizelke će se osloniti danas na snage koje su bile tu prošle sezone.

„Novim igračima je potrebno određeno vreme da se uklope u našu kulturu, način rada i model igre. To je proces koji zahteva strpljenje, ali sam veoma zadovoljan načinom na koji su prihvatili zahteve i kako napreduju. Očekujem da u narednim nedeljama dostignu optimalan nivo razumevanja našeg sistema igre i takmičarske forme“, objasnio je Koković.

Ulaz na istočnu tribinu večeras biće slobodan.

MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO

Petak

20.00 (1.05) Crvena zvezda (12.0) Mačva (33.0)

20.00 (1.85) Železničar (3.50) Radnički Niš (4.40)

Subota

20.00 (2.85) Novi Pazar (3.25) Radnički Kragujevac (2.55)

20.00 (8.00) Zemun (4.60) Partizan (1.40)

Nedelja

19.00 (1.95) Čukarički (3.50) IMT (3.90)

19.00 (1.95) Radnik (3.45) Mladost (4.00)

19.00 (1.60) Vojvodina (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.80)