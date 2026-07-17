Benfikina bomba koja bi mogla da joj eksplodira u rukama: Kontroverzni špic od 77.000.000

Benfika već godinama prati Durana, htela ga je i 2022. dok je igrao za Čikago, ali je tada Aston Vila bila konkretnija i za skoro 20.000.000 evra obezbedila potpis mladog Kolumbijca. Zablistao je Duran na Vila Parku, postizao neke spektakularne golove i rastao u ozbiljnog špica, ali je potom odlučio da prihvati faraonsku ponudu iz Saudijske Arabije. Al Nasr je za njegov transfer platio 77.000.000 evra (plus bonuse), a njemu dao nadrealnu platu od 20.000.000 evra neto. I prevario se…

Vrlo brzo je izgubio status u Al Nasru i pokazao da ono što ima u nogama, nema i u glavi. Prošlog leta je prešao na pozajmicu u Fenerbahče i opet razočarao. Odatle su ga oterali posle samo šest meseci, a obavezu da plaća deo ugovora i pozajmice je na sebe preuzeo Zenit. Ni Rusi se nisu usrećili sa Duranom i zahvalili su mu se nakon šest meseci. U međuvremenu je izgubio status reprezentativca i nije išao na Mundijal, a Al Nasr ne zna šta da radi sa njim i njegovim visokim ugovorom.

Kao spasilačka opcija pojavila se Benfika.

Lisabonski Orlovi veruju da luckastog napadača mogu da vrate na pravi put i da mu ožive karijeru. Čovek koji veruje u njega je Mario Branko koji ga je prošlog leta i doveo u Fener gde je obavljao istu funkciju kao sada u Benfiki. Naravno, Benfika bi prihvatila da plaća samo deo ogromne Duranove plate, ali i to se Saudijcima više isplati nego da plaćaju sve i da imaju problematičnog igrača u ekipi. Verovatno će i Duran morati da napravi neke finansijske ustupke ako želi da ovaj dogovor prođe.

U međuvremenu je Benfika izvisila za veliko pojačanje u odbrani. Glavna meta je bio senegalski štoper Ibrahima Ba koji je oduševio igrama za Famalikao. Benfika je prethodnih dana pregovarala o prodaji prvog štopera Antonija Silve u Bornmut i Ba je viđen kao zamena. Međutim, ponuda vredna između 12.000.000 i 15.000.000 evra nije bila dovoljna jer je u priču uskočio Strazbur sa ponudom od 20.000.000 evra plus 15 odsto od naredne prodaje i posao je sinoć zaključen. Ba ima i usmeno obećanje da će dobrim igrama u dresu Strazbura lakše do prelaska na Stamford Bridž.

Zato je Benfika stopirala pregovore oko Silvinog transfera u Bornmut i opet ga integrisala u prvi tim.

Ne ide joj ni sa planom da dovede portugalskog vezistu Paljinju iz Bajerna koji je velika želja novog trenera Marka Silve. Imali su sjajnu saradnju u Fulamu i Silva je želeo da oživi karijeru Bajernovog skupocenog promašaja, ali Benfika nije spremna da ponudi 25.000.000 evra koliko traže Bavarci. U međuvremenu se pojavila Aston Vila koja vidi Paljinju kao idealno pojačanje u veznom redu koji je osvežen sa Manzambijem i Gomešom iz Vulvsa.