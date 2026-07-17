Džonatan Motli zvanično u Crvenoj zvezdi
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 10:38
Doskorašnji centar Hapoela zadužio crveno-belo
Nije prošlo mnogo od objave Hapoela da Džonatan Motli nije više deo tima iz Tel Aviva, a Crvena zvezda je ozvaničila novo pojačanje.
Crveno-beli su obelodanili da je Amerikanac postao novi igrač kluba s Malog Kalemegdana!
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Mozzart Sport je u poslednja dva dana detaljno izveštavao o situaciji oko američkog centra i Crvene zvezde, a sada je momak iz Hjustona i zvanično postao deo učesnika plej-ina u minuloj evroligaškoj sezoni
Sada već bivši igrač Hapoela bio je želja crveno-belih pre skoro dve godine, ali je tada po odlasku iz Fenerbahčea kao narednu destinaciju odabrao Tel Aviv, a ne Beograd. Međutim, ovog puta promene kursa nije bilo, pa će tako dugogodišnja želja crveno-belih postati jedna od glavnih uzdanica tima Ibona Navara za narednu sezonu.
Motli je tokom protekle dve takmičarske godine u kojima je branio boje Crvenih prošao put od jednog od najvažnijih igrača u ekipi koja je osvojila Evrokup, pa do rotacionog centra. Ono što je jasno jeste da će Amerikanac doneti ogromnu energiju u reketu crveno-belih i da će u paru s Ebukom Izunduom čini atletski dominantan centarski tandem.
Lane je imao daleko veću ulogu u izraelskom šampionatu, nego u Evroligi. Sada već bivši član Hapoela je u nacionalnom prvenstvu beležio 14,5 poena i 4,9 skoka, dok je u elitnom takmičenju imao brojke od 8,3 poena i 2,4 skoka.
Motli je tokom svoje bogate karijere igrao za Dalas Meverikse i LA Kliperse u NBA karavanu, kao i za njihov razvojne timove Teksas Ledžend i Agva Kaliente Klipers. Bio je kratko u Koreji član Inčuna, da bi 2021. obukao dres kubanske Lokomotive. Usledile su godine u Feneru i Hapoelu, a sada je vreme za Crvenu zvezdu.
Amerikanac je ovako postao treći novajlija u crveno-belom taboru, jer su pre njega na Mali Kalemegdan stigli Kris Džons i David Kramer, dok su ranije ugovore produžili Ebuka Izundu, Dejan Davidovac i Džered Batler.