Džonatan Motli zvanično u Crvenoj zvezdi

Mozzart Sport je u poslednja dva dana detaljno izveštavao o situaciji oko američkog centra i Crvene zvezde, a sada je momak iz Hjustona i zvanično postao deo učesnika plej-ina u minuloj evroligaškoj sezoni

Sada već bivši igrač Hapoela bio je želja crveno-belih pre skoro dve godine, ali je tada po odlasku iz Fenerbahčea kao narednu destinaciju odabrao Tel Aviv, a ne Beograd. Međutim, ovog puta promene kursa nije bilo, pa će tako dugogodišnja želja crveno-belih postati jedna od glavnih uzdanica tima Ibona Navara za narednu sezonu.

Motli je tokom protekle dve takmičarske godine u kojima je branio boje Crvenih prošao put od jednog od najvažnijih igrača u ekipi koja je osvojila Evrokup, pa do rotacionog centra. Ono što je jasno jeste da će Amerikanac doneti ogromnu energiju u reketu crveno-belih i da će u paru s Ebukom Izunduom čini atletski dominantan centarski tandem.

Lane je imao daleko veću ulogu u izraelskom šampionatu, nego u Evroligi. Sada već bivši član Hapoela je u nacionalnom prvenstvu beležio 14,5 poena i 4,9 skoka, dok je u elitnom takmičenju imao brojke od 8,3 poena i 2,4 skoka.