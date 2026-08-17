Zvanično: Juventus dobio stub odbrane, sledeći je golman

Na kraju su svi dobro prošli. Juventus nije preplatio odličnog štopera. Bolonja je inkasirala dobro obeštećenje s obzirom na to da je igrač ušao u poslednju godinu ugovora, a Lukumi je napravio transfer karijere. Za Lukumija su bili zainteresovani i Sanderlend, Komo, Notingem Forest, Galatasaraj, poslednjih dana i Njukasl, ali je Juventusov poziv bio najatraktivniji.

Reč je o štoperu koji već ima ozbiljno iskustvo igranja u Seriji A otkako ga je Bolonja pre četiri godine dovela iz Genka za 8.000.000 evra. Profilisao se kao stub odbrane Rosoblua u najsupešnijoj eri kluba u ovom veku, bio i prošlog leta među traženijim štoperima, ali ga je klub tada zamolio da ostane još jednu sezonu jer je tada prodao drugog štopera Sema Beukemu u Napoli. Napravili su džentlmenski dogovor da Bolonja neće insistirati na otkupnoj klauzuli u visini od 28.000.000 evra ako Lukumi dobije adekvatnu ponudu nekog velikog kluba. Što se i desilo…

U Juventusu bi Lukumi trebalo da čini štoperski tandem sa Bremerom, a tu su još Keli, Kalulu, Gati i Rugani koji se vratio sa pozajmice. Osim defanzivnih kvaliteta, Lukumi je poznat kao defanzivac sa jako dobrim tehničkim kvalitetima, u pas igri i iznošenju lopte. Ono što Mota nije imao u potrebnoj meri od ostalih štopera.

Lukumi je peto veliko pojačanje Stare dame ovog leta. Sve je počelo kupovinom 19-godišnjeg napadača Džefa Ekatora iz Đenove za 16.400.000 evra, a nastavilo se besplatnim dolaskom desnog beka Zekija Čelika iz Rome. Potom su stigli Kerim Alajbegović iz Leverkuzena za 32.000.000 i Randal Kolo Muani iz Pariza za 41.200.000 evra. Treba istaći i da je otkupljena pozajmica Žeremija Boge od Nice za 4.800.000 evra. Juventus je prebacio ceh od 100.000.000 evra za pojačanja ovog leta, ako ne računamo obavezan otkup Loisa Opende koji je već otišao.

I biće ih još. Sledeći veliki cilj Juventusa je da reši pitanje golmana jer je očigledno da Mikele Di Gregorio nije zadovoljio. Bjankoneri su na početku pijace pokušavali da dovedu Alisona, ali ih je odbio. Potom su radili na pozajmici Zajona Suzukija koji je trebalo da pređe iz Parme u PSŽ, ali je taj transfer propao i Japanac ide u Aston Vilu. Upravo sa Vila Parka su se nadali dovođenju Emilijana Martineza, ali visoka cena koju je postavio engleski klub plus povreda prsta koju ima Argentinac su ih naterali da odustanu.

I tako je izbor pao na Guljelma Vikarija sa kojim su se dogovorili oko ličnih uslova, a i Totenhem je dao zeleno svetlo za pozajmicu s pravom otkupa za 10.000.000 evra. U narednim danima bi sve trebalo da bude ozvaničeno.