Zvezdi 250.000 evra od prodaje Omrija Glazera
Vreme čitanja: 2min | pon. 20.07.26. | 14:48
Blizu je...
Stigao je za mandata Baraka Bahara i posle prve sezone, a uprkos ceni od 1.200.000 evra, činilo se da će dolazak Omrija Glazera biti najbolje što je izraelski stručnjak doneo u Beograd. Međutim, kad je „puklo“ na Bliskom istoku, kao da je puklo i u životu sada 30-godišnjeg golmana, pa će Glazer ovog leta na mala vrata napustiti Crvenu zvezdu.
Opet će mu Bahar pružiti ruku spasa. Nekadašnji trener crveno-belih sada je na klupi Makabija iz Haife, koja je odavno zainteresovana za Glazera. Samo što je do sada pokušavala da ubedi šampiona Srbije da Glazera pusti bez obeštećenja, jer svakako je u poslednjoj sezoni bio samo na teretu. Odigrao je skromnih 630 minuta raspoređenih na sedam utakmcia. I jasno je bilo da će Mateus ostati prvi golman ekipe Dejana Stankovića, mada je u prvom kolu Mozzart Bet Superlige protiv Mačve među stativama stajao Sava Radanović kao bonus igrač. I dalje je tu i Ivan Guteša, koji je u sezoni 2024/2025 zamenio baš Glazera dok je bio povređen.
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Zvezda je isprva želela da zaradi, ali i kad je shvatila da to neće moći insistirala je na nekakvom obeštećenju. Prema napisima iz Izraela uspela da izvuče 250.000 evra. Daleko od toga da će povratiti ono što je uložila u Glazera, ali neće baš ni ostati praznih šaka.
Tamošnji Walla Sports tvrdi da je Makabi shvatio da nema kuda i da će morati da plati, te da su već počeli da razmenjuju papirologiju sa Zvezdom kako bi se transfer i zvanično realizovao.
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Makabiju se žuri, jer uporedo radi na prodaji svog prvog golmana iz prošle sezone Georgija Jermakova. Za njega je zainteresovan Metalist iz Harkova i spreman je da plati oko 3.000.000 evra. Baš zato što je toga svesna i Crvena zvezda Glazer nije mogao da ode bez obeštećenja, ima Haifa da plati.
Mada Izraelci treba da dovedu i drugog, rezervnog golmana, Šerif Kijof ide na pozajmicu u Hapoel Ramat Gan. U Haifu bi pak trebalo da stigne Omer Niron iz Makabi Netanje. To se već Zvezde ne tiče.
Glazer bi u Makabiju trebalo da ima fiksnu platu od 400.000 evra, manje nego u Beogradu, plus bonuse na to. Potpisaće ugovor na četiri sezone.