Zvezdi 250.000 evra od prodaje Omrija Glazera

Zvezda je isprva želela da zaradi, ali i kad je shvatila da to neće moći insistirala je na nekakvom obeštećenju. Prema napisima iz Izraela uspela da izvuče 250.000 evra. Daleko od toga da će povratiti ono što je uložila u Glazera, ali neće baš ni ostati praznih šaka.

Tamošnji Walla Sports tvrdi da je Makabi shvatio da nema kuda i da će morati da plati, te da su već počeli da razmenjuju papirologiju sa Zvezdom kako bi se transfer i zvanično realizovao.

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Makabiju se žuri, jer uporedo radi na prodaji svog prvog golmana iz prošle sezone Georgija Jermakova. Za njega je zainteresovan Metalist iz Harkova i spreman je da plati oko 3.000.000 evra. Baš zato što je toga svesna i Crvena zvezda Glazer nije mogao da ode bez obeštećenja, ima Haifa da plati.

Mada Izraelci treba da dovedu i drugog, rezervnog golmana, Šerif Kijof ide na pozajmicu u Hapoel Ramat Gan. U Haifu bi pak trebalo da stigne Omer Niron iz Makabi Netanje. To se već Zvezde ne tiče.

Glazer bi u Makabiju trebalo da ima fiksnu platu od 400.000 evra, manje nego u Beogradu, plus bonuse na to. Potpisaće ugovor na četiri sezone.