4x10: Zvezdino istorijsko osvajanje Dubaija, Partizanov prvi poraz i dolazak O'Brajana u Beograd

Crveno-beli su na daleki put u pustinju krenuli sa namerom da konačno tamo i slave, a to se na kraju desilo na vrlo ubedljiv način, toliko ubedljiv da je to bio najubedljiviji poraz Dubaija na svom terenu u kratkoj istoriji. Kako je Ibon Navaro svojim prilagođavanjem uticao na takav ishod, na koji način je doprineo Džordan Nvora a koliko je važan bio Dejan Davidovac neke su od tema razgovora u prvom segmentu pete epizode podkasta "4x10".

Sa druge strane, Partizan je sa 3-0 otišao na noge Realu u Madridu, koji je bio pod mnogo većim pritiskom zbog 0-3 starta u EL. Početak utakmice pokazao je način na koji će se igrati, ali i pored svih izazova ekipa Đoana Penjaroje predvođena ponovo sjajnim Karlikom Džonsom našla je način da se vrati i ostane u utakmici. Šta je sve falilo crno-belima te večeri za podvig analizirali smo u drugom segementu.