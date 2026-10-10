4x10: Zvezdino istorijsko osvajanje Dubaija, Partizanov prvi poraz i dolazak O'Brajana u Beograd
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 18:04
Novo izdanje podkasata "4x10" je tu, a u njoj inside priča o velikoj pobedi Zvezde u Dubaiju, problemima sa kojima se Pаrtizan suočavaо u Madridu gde je doživeo prvi poraz u EL, ali i predstojećem dolasku trofeja Leri O'Brajan u Beograd u organizaciji kompanije Mozzart и NBA
Crveno-beli su na daleki put u pustinju krenuli sa namerom da konačno tamo i slave, a to se na kraju desilo na vrlo ubedljiv način, toliko ubedljiv da je to bio najubedljiviji poraz Dubaija na svom terenu u kratkoj istoriji. Kako je Ibon Navaro svojim prilagođavanjem uticao na takav ishod, na koji način je doprineo Džordan Nvora a koliko je važan bio Dejan Davidovac neke su od tema razgovora u prvom segmentu pete epizode podkasta "4x10".
Sa druge strane, Partizan je sa 3-0 otišao na noge Realu u Madridu, koji je bio pod mnogo većim pritiskom zbog 0-3 starta u EL. Početak utakmice pokazao je način na koji će se igrati, ali i pored svih izazova ekipa Đoana Penjaroje predvođena ponovo sjajnim Karlikom Džonsom našla je način da se vrati i ostane u utakmici. Šta je sve falilo crno-belima te večeri za podvig analizirali smo u drugom segementu.
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Treći deo posvećan je "slučaju Petrušev", i situaciji u kojoj se u Dubaiju kod trenera Paskvala našao srpski reprzentativac gde smo promatrali sva moguća i nemoguća rešenja, a bavili smo se i predstojećim povratkom Željka Obradovića u crno-belu arenu i šta će taj njegov dolazak sa sobom nositi, i na terenu i van njega.
U poslednjem delu emisije tema je bila dolazak trofeja NBA lige u Beograd u organizaciji Mozzart-a kao zvaničnog betting partnera najjače lige na svetu, najavili smo aktivnosti u fan zoni tokom 16. i 17. oktobra, ali pričali i o najavljenom i vrlo aktuelnom dolasku NBA lige u Evropu sa namerom da tu bude trajno i da potpuno promeni izgled košarkaškog eko-sitema u Evropi.
O svemu tome su u studiju MozzartTV-a gotovo dva sata diskutovali Darko Plavšić (komentator TV Arena Sport), urednik i voditelj našeg podkasta Marko Ljubomirović i novinari portala Mozzart Sport Nikola Stojković i Bojan Brezovac.