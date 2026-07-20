ABA pijaca: Zadar ulovio Evrokup zverku; vratio se Adin Vrabac

Reč je o momku koji je minule takmičarske sezone branio boje Hamburga u Bundesligi i Evrokupu i pokazao da je reč o strašnom strelcu, bez obzira na visinu od svega 178 centimetara. Amerikanac je još noseći dres švajcarskog Friburga demonstrirao da će biti izraziti košgeter, dok je raskošni talenat pokazao u nemačkom timu. Vilijams je u Evrokupu imao učinak od 16 poena, tri skoka i dve asistencije, dok mu je najbolja partija bila protiv Neptunasa, kojem je ubacio 32 poena.

Šuškalo se da je Bosna zainteresovana za Evrokup, međutim, od toga nema ništa. Ipak, Sarajlije prave tim konkurentan da i naredne godine pokuša da dođe do plej-ofa. Nakon što je Bosna promovisala Deandrea Golstona i Darka Talića kao nova pojačanja Studenta u redove nekadašnjeg šampiona Evrope vraća se i Adin Vrabac.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine imaće svoj drugi mandat među Studentima, jer je bio deo Bosne u takmičarskoj 2024/2025, dok je minulu sezonu proveo u Španiji, tačnije u Obradoiru. Donosi iskustvo, poznavanje sistema Darija Đerđe, koji je potpisao trogodišnji ugovor s Bosnom, a ujedno je i domaći igrač, što se u Sarajevu i te kako gleda.

Ilrija je dugo ćutala, a onda je u kratkom vremenskom periodu ozvaničila tri potpisa. Od ranije je poznato da su u Ljubljani stigli krilni igrač Jan Čopot i organizator igre Kameron Šelton, a sada je Ilirija počela da se popunjava i na unutrašnjim pozicijama. Slovenački tim je danas ozvaničio potpis krilnog centra Dina Hantera. Amerikanac je prošle sezone najpre nosio dres Nižnjeg Novgoroda, da bi usledio transfer u Podgoricu u drugom delu sezone, ali se nije proslavio kao član Studentskog centra. Na 12 utakmica u ABA ligi imao je brojke od 2,6 poena i 2,3 skoka, što je svakako nedovoljno.