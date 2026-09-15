NBA pred ključnim potezom: Ponuda Evroligi stiže, raste i neizvesnost oko novog takmičenja
Vreme čitanja: 3min | uto. 15.09.26. | 09:29
Očekuje se da u narednim danima stigne predlog za otkup kontrolnog paketa
Sve je izvesnije da će NBA i Evroliga doći do možda najvažnije tačke u dosadašnjim razgovorima o budućnosti evropske košarke.
Kako prenosi Front Office Sports, u Evroligi očekuju da NBA dostavi konkretnu ponudu u vezi sa svojim evropskim projektom, a ukoliko ona stigne na vreme, vlasnici klubova trebalo bi da je razmatraju na narednom sastanku zakazanom za 5. oktobar, što je već nedavno i najavljeno.
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Detalji potencijalnog predloga i dalje nisu poznati. Evroliga je prethodnih meseci više puta ostavljala otvorena vrata za saradnju sa NBA, ali uz stav da svaki eventualni dogovor mora da bude koristan za obe strane. Dodatnu težinu čitavoj priči dala je nedavna informacija lista Gazeta delo Sport da bi NBA mogao da predloži kupovinu kontrolnog paketa Evrolige. Ukoliko bi takva ponuda zaista stigla, razgovori dve strane više ne bi bili ograničeni samo na eventualnu saradnju ili usklađivanje dva takmičenja, već bi mogli da otvore potpuno drugačiji scenario za budućnost elitne klupske košarke u Evropi.
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Sve se događa u trenutku kada NBA nastavlja pripreme za pokretanje sopstvenog takmičenja na Starom kontinentu. Zvanični plan se nije promenio i NBA Evropa trebalo bi da počne u oktobru 2027. godine, a portparol lige potvrdio je insajderu Marku Stajnu da NBA i dalje cilja taj termin.
Ipak, iza kulisa postoji znatno više neizvesnosti. Stajn navodi da je tokom prethodnih nedelja od više ljudi uključenih u evropsku košarku čuo ozbiljne sumnje da NBA ima dovoljno vremena da kompletan projekat pripremi za sezonu 2027/28. Iz same lige, međutim, kategorično odbacuju mogućnost da je rok već pomeren i zasad ostaju pri prvobitnom planu.
Podsetimo, NBA i FIBA zamislili su novo takmičenje sa 16 klubova. Njih 12 trebalo bi da ima status stalnih franšiza, dok bi se za preostala četiri mesta ekipe kvalifikovale svake godine, između ostalog kroz FIBA Ligu šampiona ili poseban kvalifikacioni sistem.
NBA je kao glavna tržišta označio Atinu, Barselonu, Berlin, Istanbul, London, Lion, Madrid, Mančester, Milano, Minhen, Pariz i Rim. Interesovanje investitora pritom nije malo. Više od 20 postojećih košarkaških i fudbalskih klubova navodno je dostavilo ponude za ulazak među stalne članove, uključujući i pojedine sadašnje evroligaše. Ponude u svih 12 ciljanih gradova iznosile su najmanje 500.000.000 dolara, dok su pojedine premašile milijardu.
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Novac, dakle, očigledno nije jedino pitanje. NBA do jeseni naredne godine mora da zaključi ko će činiti ligu, definiše njen konačni format i odnose sa evropskim klubovima, ali i da razjasni možda najvažnije pitanje – kakav će odnos imati sa Evroligom.
Upravo zbog toga bi potencijalna ponuda koja se sada očekuje mogla da bude jedan od ključnih trenutaka čitavog procesa. NBA za sada ne odustaje od oktobra 2027. godine, ali pre nego što novo takmičenje eventualno dobije datum početka kompletnog projekta i odigravanja prve utakmice, svi čekaju da vide šta će se desiti na pregovaračkom stolu sa Evroligom...