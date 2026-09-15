NBA pred ključnim potezom: Ponuda Evroligi stiže, raste i neizvesnost oko novog takmičenja

Detalji potencijalnog predloga i dalje nisu poznati. Evroliga je prethodnih meseci više puta ostavljala otvorena vrata za saradnju sa NBA, ali uz stav da svaki eventualni dogovor mora da bude koristan za obe strane. Dodatnu težinu čitavoj priči dala je nedavna informacija lista Gazeta delo Sport da bi NBA mogao da predloži kupovinu kontrolnog paketa Evrolige. Ukoliko bi takva ponuda zaista stigla, razgovori dve strane više ne bi bili ograničeni samo na eventualnu saradnju ili usklađivanje dva takmičenja, već bi mogli da otvore potpuno drugačiji scenario za budućnost elitne klupske košarke u Evropi.

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

Sve se događa u trenutku kada NBA nastavlja pripreme za pokretanje sopstvenog takmičenja na Starom kontinentu. Zvanični plan se nije promenio i NBA Evropa trebalo bi da počne u oktobru 2027. godine, a portparol lige potvrdio je insajderu Marku Stajnu da NBA i dalje cilja taj termin.

Ipak, iza kulisa postoji znatno više neizvesnosti. Stajn navodi da je tokom prethodnih nedelja od više ljudi uključenih u evropsku košarku čuo ozbiljne sumnje da NBA ima dovoljno vremena da kompletan projekat pripremi za sezonu 2027/28. Iz same lige, međutim, kategorično odbacuju mogućnost da je rok već pomeren i zasad ostaju pri prvobitnom planu.

Podsetimo, NBA i FIBA zamislili su novo takmičenje sa 16 klubova. Njih 12 trebalo bi da ima status stalnih franšiza, dok bi se za preostala četiri mesta ekipe kvalifikovale svake godine, između ostalog kroz FIBA Ligu šampiona ili poseban kvalifikacioni sistem.