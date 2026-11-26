Možda zvuči malo čudno, ali istakao je Žinjak želju da sad kao penzioner dođe još jednom na stadion Crvene zvezde. Razlog je što je zapamtio naš najveći stadion kao jedan od onih na kojima je doživeo najlepšu atmosferu.

U jednom trenutku pustili su mu Meksikanci snimak utakmice Srbije i Francuske odigrane 9. septembra 2009. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Na stadionu “Rajko Mitić” je Srbija povela sa 1:0, golom Nenada Milijaša iz penala koji je skrivio golman Ugo Ljoris, a koji je zbog toga i isključen. Tada je Žinjak bio starter, ali je “stradao” kao kolateral, pošto je selektor Francuske Rejmond Domenek morao da uvede drugog golmana Stiva Mandandu, izveo je njega iz igre. Kasnije je Francuska stigla do 1:1 golom Tijerija Anrija na asistenciju Nikolasa Anjelke.

“Da, to je bilo u Beogradu, u Srbiji. Eh, te kvalifikacije su bile teške. Izbacili su me iz igre. Nisam se ni presvukao, ni istuširao. Otišao sam na aerodrom, jer mi je Tuluz poslao avion da me pokupi. Otišao sam avionom u trenerci, bukvalno. Direktno sa stadiona. Nisam se ni presvukao od besa koji sam imao, niti sam se istuširao”.

Reprezentacija Francuske na stadionu "Rajko Mitić" (©Starsport)

Ali trebalo je?

“Ne, nemojte da kažete da se Francuzi ne tuširaju. Ali da, iskreno, trebalo je”

Domenek ga je izmenio zato što je bio najmlađi od trojice napadača. Samim tim, i najmanji autoritet.

“Posle je Anri dao gol za 1:1 koji nam skoro spašava kvalifikacije. Igralo se u Beogradu na stadionu Crvene zvezde. Ta atmosfera je bila nešto neverovatno. Dobro se sećam te atmosfere. Želim da posle nekog vremena obiđem sve te stadione koje sam voleo, te atmosfere. Da doživim to iz prve ruke”.

02.00: (2,65) Pačuka (3,50) Gvadalahara Čivas (2,55)

Kada smo kod Žinjakove veze sa Srbijom, u periodu od juna 2024. do marta 2025. godine trener mu je bio sadašnji selektor Orlova Veljko Paunović. Njihova saradnja je neslavno okončana, čak ne ni zbog loših rezultata već zbog toga što je srpski strateg izgubio poverenje svlačionice.

Pisalo se tada u meksičkim medijima da je Paunović, poznat po tome da ne trpi nedisciplinu, umeo surovo da kažnjava fudbalere. Navodno je jednom Nikolasa Ibanjeza opterećivao vežbama pred drugim igračima sve dok on nije ostao potpuno iscrpljen, posle čega su se igrači okupili i tražili od uprave da se smeni stručni štab. Tvrdili su Meksikanci čak da je ekipa Tigresa tada napravila “krvni ugovor” protiv našeg selektora, odnosno da su nožem sekli dlanove i tako se rukovali kako bi garantovali da neće promeniti stranu. Ta glasina je dugo kružila Meksiko Sitijem, iako je demantovana više puta iz kluba. Sada se i Žinjak dotakao toga.

Veljko Paunović sa igračima Tigresa (©Guliver)

Doduše, ne direktno. Tokom intervjua nije pominjao Paunovićevo ime. Sa novinarima je pričao o svojoj ljubavi prema Tigresu, a tom prilikom jedan od njih je gestikulirao ka šaci. Francuz je odmah shvatio na šta aludira, probao je da promeni temu.

“Ne, ne. Dosta sa tom pričom. Već je previše šoua”, kazao je Žinjak, ali pošto je novinar kroz šalu insistirao morao je da reguje:

“Razumeo sam te odavno, jako si dobar sa rečima. Ali, ovde nema ožiljaka brate, vidi. Ovde nema ožiljaka”.

Novinar je primetio da je Žinjak podigao samo jednu šaku, pa mu je dobacio to. Podigao je potom Francuz i drugu.

“Ne, nema ožiljaka. Ovde nema ožiljaka od noža. Nema ugovora, nema ničega. Ovde je samo ljubav prema klubu”.

Penzionisani fudbaler je potom nastavio da priča o meksičkom prvoligašu.

“To je najlepša ljubavna priča u mom živou. Marselj je ono što imam u stomaku, u venama i u vlaknima, jer sam iz Marselja. Međutim, otići na neko drugo mesto i zaljubiti se tako u grad, u ljude, u plemenitost Meksikanaca... To nije lako. Nije jednostavno doći tako i prilagoditi se. Još kad ti je porodica udaljena 12.000 kilometara. Posle Evropskog prvenstva sam izgubio babu, 31. oktobra, a nisam mogao da odem na sahranu. Ona je bila moj život. Ta gospođa me je odgajila. Ona je bila moj stub, moj temelj. Zbog nje sam tu gde sam danas. Zamisli da nisam otišao na njenu sahranu, jer sam želeo da sačuvam lepu sliku svoje babe”.