Žinjak želi da se vrati na Zvezdin stadion, zbog Paunovića u emisiji pokazivao dlanove
Vreme čitanja: 7min | čet. 26.11.26. | 11:56
Penzionisani francuski fudbaler, koji je sarađivao sa selektorom Orlova u meksičkom Tigresu, tvrdi da nije bilo "krvnog pakta" protiv srpskog trenera
Specifičan je bio fudbaler Andre-Pjer Žinjak. Ubojit golgeter, malo na svoju ruku, ali definitivno centarfor koji je mogao da napravi daleko veću karijeru od ovekoju je zvanično okončao prošlog leta. U svom prajmu, godinu dana pre nego što je sa reprezentacijom Francuske igrao finale Evropskog prvenstva, otišao je iz Olimpik Marselja u meksički Tigres. Verovalo se da ide da lako zaradi novac, da će se vratiti čim ga bude pozvao neki jači evropski klub. Međutim, nije. Ostao je 11 godina u Meksiko Sitiju, do kraja karijere.
Zapravo, i dalje živi u Meksiku. Sada već ima 40 godina, ali očigledno da mu prija život u Severnoj Americi. U utorak je Žinjak čak gostovao u jednom meksičkom podkastu, u emisiji koja je trajala skoro dva sata, a tom prilikom je govorio o mnogim temama. Između ostalog i o Beogradu i Srbiji.
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Možda zvuči malo čudno, ali istakao je Žinjak želju da sad kao penzioner dođe još jednom na stadion Crvene zvezde. Razlog je što je zapamtio naš najveći stadion kao jedan od onih na kojima je doživeo najlepšu atmosferu.
U jednom trenutku pustili su mu Meksikanci snimak utakmice Srbije i Francuske odigrane 9. septembra 2009. godine u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Na stadionu “Rajko Mitić” je Srbija povela sa 1:0, golom Nenada Milijaša iz penala koji je skrivio golman Ugo Ljoris, a koji je zbog toga i isključen. Tada je Žinjak bio starter, ali je “stradao” kao kolateral, pošto je selektor Francuske Rejmond Domenek morao da uvede drugog golmana Stiva Mandandu, izveo je njega iz igre. Kasnije je Francuska stigla do 1:1 golom Tijerija Anrija na asistenciju Nikolasa Anjelke.
“Da, to je bilo u Beogradu, u Srbiji. Eh, te kvalifikacije su bile teške. Izbacili su me iz igre. Nisam se ni presvukao, ni istuširao. Otišao sam na aerodrom, jer mi je Tuluz poslao avion da me pokupi. Otišao sam avionom u trenerci, bukvalno. Direktno sa stadiona. Nisam se ni presvukao od besa koji sam imao, niti sam se istuširao”.
Ali trebalo je?
“Ne, nemojte da kažete da se Francuzi ne tuširaju. Ali da, iskreno, trebalo je”
Domenek ga je izmenio zato što je bio najmlađi od trojice napadača. Samim tim, i najmanji autoritet.
“Posle je Anri dao gol za 1:1 koji nam skoro spašava kvalifikacije. Igralo se u Beogradu na stadionu Crvene zvezde. Ta atmosfera je bila nešto neverovatno. Dobro se sećam te atmosfere. Želim da posle nekog vremena obiđem sve te stadione koje sam voleo, te atmosfere. Da doživim to iz prve ruke”.
02.00: (2,65) Pačuka (3,50) Gvadalahara Čivas (2,55)
Kada smo kod Žinjakove veze sa Srbijom, u periodu od juna 2024. do marta 2025. godine trener mu je bio sadašnji selektor Orlova Veljko Paunović. Njihova saradnja je neslavno okončana, čak ne ni zbog loših rezultata već zbog toga što je srpski strateg izgubio poverenje svlačionice.
Pisalo se tada u meksičkim medijima da je Paunović, poznat po tome da ne trpi nedisciplinu, umeo surovo da kažnjava fudbalere. Navodno je jednom Nikolasa Ibanjeza opterećivao vežbama pred drugim igračima sve dok on nije ostao potpuno iscrpljen, posle čega su se igrači okupili i tražili od uprave da se smeni stručni štab. Tvrdili su Meksikanci čak da je ekipa Tigresa tada napravila “krvni ugovor” protiv našeg selektora, odnosno da su nožem sekli dlanove i tako se rukovali kako bi garantovali da neće promeniti stranu. Ta glasina je dugo kružila Meksiko Sitijem, iako je demantovana više puta iz kluba. Sada se i Žinjak dotakao toga.
Doduše, ne direktno. Tokom intervjua nije pominjao Paunovićevo ime. Sa novinarima je pričao o svojoj ljubavi prema Tigresu, a tom prilikom jedan od njih je gestikulirao ka šaci. Francuz je odmah shvatio na šta aludira, probao je da promeni temu.
“Ne, ne. Dosta sa tom pričom. Već je previše šoua”, kazao je Žinjak, ali pošto je novinar kroz šalu insistirao morao je da reguje:
“Razumeo sam te odavno, jako si dobar sa rečima. Ali, ovde nema ožiljaka brate, vidi. Ovde nema ožiljaka”.
Novinar je primetio da je Žinjak podigao samo jednu šaku, pa mu je dobacio to. Podigao je potom Francuz i drugu.
“Ne, nema ožiljaka. Ovde nema ožiljaka od noža. Nema ugovora, nema ničega. Ovde je samo ljubav prema klubu”.
Penzionisani fudbaler je potom nastavio da priča o meksičkom prvoligašu.
“To je najlepša ljubavna priča u mom živou. Marselj je ono što imam u stomaku, u venama i u vlaknima, jer sam iz Marselja. Međutim, otići na neko drugo mesto i zaljubiti se tako u grad, u ljude, u plemenitost Meksikanaca... To nije lako. Nije jednostavno doći tako i prilagoditi se. Još kad ti je porodica udaljena 12.000 kilometara. Posle Evropskog prvenstva sam izgubio babu, 31. oktobra, a nisam mogao da odem na sahranu. Ona je bila moj život. Ta gospođa me je odgajila. Ona je bila moj stub, moj temelj. Zbog nje sam tu gde sam danas. Zamisli da nisam otišao na njenu sahranu, jer sam želeo da sačuvam lepu sliku svoje babe”.
Prisetio se i kada ju je poslednji put vide.
“Na Evropskom prvenstvu smo imali tri slobodna dana, otišao sam u bolnicu i gledali smo zajedno seriju. Ležali smo zajedno u krevetu, bio sam sa njom. Želeo sam da to ostane kao moja poslednja slika babe. Ali, zamislite. Odlučio sam da igram. Znao sam da će neki ljudi iz moje porodice to teško razumeti, ali znam da je ona želela da ostanem da igram. To ne zna mnogo ljudi, ali u životu postoje stvari gde moraš brzo da donosiš odluke. Ponekad one nisu najbolje za druge ljude. Zato kažem, morate da budete svesni svojih postupaka i poruka koje šaljete”.
04.10: (3,10) Klub Leon (3,70) Kruz Azul (2,15)
Naravno, tokom emisije je Žinjak pričao i o svojim počecima u Lorijanu i Tuluzu, preko kojeg je kasnije stigao do Olimpika iz Marselja. Odigrao je 36 utakmica za A reprezentaciju Francuske i postigao sedam golova, a tokom karijere je osvojio dva Liga kupa Francuske sa Marseljom, te 11 trofeja sa Tigresom među kojih su šest titula i jedan pehar u Kupu šampiona Severne Amerike iz 2020. godine. Zbirno gledano, na 861 takmičarskih utakmica utakmica dao je 366 golova.
“Bio sam igrač instinkta. Uvek mi je namera bila samo da završavam akcije. Imao sam jednu posebnost – veoma snažan unutrašnji kvadriceps. Ta mala kuglica koju imam ovde oko kolena, veoma je jaka. To mi je pomoglo da nemam nikakve povrede kolena kroz karijeru. Za fudbalera je to danas veoma važno”.
Žinjak je istakao da je najteža povreda koju je imao bila pubalgija. Sportska kila.
“To je nešto što ne želim ni svom najvećem neprijatelju. Iskreno, pubalgija je strašna stvar. Desilo mi se na utakmici francuske reprezentacije protiv Austrije. Postigao sam lep gol, krenuo se i otvorio tamo. Odjednom sam video mutno. Ne znam šta mi je bilo. Imao sam kao zavese pred očima i video mutno. Savršeno se sećam. Otišao sam da proslavim sa klupom, jer sam uvek slavio sa njima. Ne znam sa kim sam se zagrlio, ali samo sam im govorio ‘ej, ne vidim, ne vidim! Vidim mutno’. Uplašio sam se tada baš. Vratili smo se potom u Klerfontan, večerali smo posle utakmice. Sedeo sam, večerao i onda hteo da izađem. Shvatio sam samo da ne mogu. Uhvatio sam nogu i podigao je da ustanem, nisam mogao”.
Nije želeo da se operiše, jer je znao da bi to značilo da će da propusti Mundijal u Južnoj Africi.
“Nastavio sam da treniram i igram. Radio sam vežbe poput planka, sve što sam mogao da ojačam trbušne mišiće. Međutim, nije prolazilo. Otišao sam na Svetsko prvenstvo, ali posle toga sam bukvalno ustajao ujutru iz kreveta sa bolom kao da su mi bodeži u stomaku”.
Domenek je tada savetovao Žinjaka da pauzira poslednja dva meseca u klupskoj sezoni, kako bi se oporavio za Svetsko prvenstvo. Obećao mu je da će da bude na konačnom spisku, ali ga on nije poslušao.
“To je moj problem, što sam malo tvrdoglaviji”, nasmejao se Žinjak.
Na kraju na tom Mundijalu je nastupio na sva tri meča u grupnoj fazi. Pet minuta protiv Urugvaja (0:0) i po celo poluvreme protiv Meksika (0:2) i Južne Afrike (1:2). Bio je to debakl Galskih petlova, završili su takmičenje sa samo jednim osvojenim bodom, posle čega su napravljene ogromne promene u reprezentaciji. Mnogi igrači su sklonjeni iz nacionalnog tima, Žinjaku su bile potrebne pune četiri godine da bi se vratio u reprezentativni dres, propustio je zato prijateljski meč sa Srbijom (1:1) na stadionu Partizana 2014. godine. Kasnije je znatno bolje predstavljao Francusku na Evropskom prvenstvu 2016. Tada su Francuzi stigli do finala, u kojem su izgubili od Portugalije (0:1) posle produžetaka.
Možda Žinjaka u Evropi nećemo posebno pamtiti, osim u Francuskoj naravno. Međutim, za Meksikance će sasvim sigurno zauvek biti jedna od najvećih fudbalskih legendi. A, kada uspete u tome u jednoj tako dalekoj i stranoj zemlji, koja usput živi za fudbal, to nije mala stvar... Za mnoge je i vrednije od trofeja.
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